Eski vekil Hannan Özüberk, son yolculuğuna uğurlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS eski belediye başkanı ve 19'uncu dönem Gaziantep milletvekili Hannan Özüberk (87), Kilis’te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
1984-1987 yıllarında Kilis Belediye Başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında Doğru Yol Partisi Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Hannan Özüberk için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yörede 'Hannan Ağa' olarak tanınan Özüberk için Kayabaş Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, yerel yöneticiler, STK temsilcileri, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özüberk'in Türk bayrağına sarılı tabutu Asri Mezarlık'ta defnedildi.
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