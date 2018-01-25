Eski Venezuela BM Büyükelçisi hakkında tutuklama talebi

CARACAS (AA) - Venezuela'da başsavcı, geçen ay istifa eden ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi TemsilcisiRafael Ramirez hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Başsavcı Tarek William Saab, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, aynı zamanda devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın eski başkanı olan Ramirez hakkında, ülkenin başlıca gelir kaynağını zarara uğratmak suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Saab, PDVSA ile ilgili "para aklama" ve "zimmetine para geçirme" şüphesiyle aranan Rafael Ramirez'i, petrol şirketinde "yolsuzluğun babası" olarak nitelendirdi.

Başsavcı Saab, Uluslararası Polis Teşkilatından (INTERPOL), Ramirez'in tutuklanması için "kırmızı bülten" çıkarılması talebinde bulunmaya hazırlandığını ifade etti.

Venezuela'nın eski BM Büyükelçisi Rafael Ramirez, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, ekonomik meseleler konusundaki fikirlerini alenen dile getirdiği için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talebi doğrultusunda istifasını sunduğunu belirtmişti.

Rafael Ramirez, sosyal medya hesabında 4 sayfalık bir mektuba yer vererek, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in başlattığı sosyalist devrime 10 yılı aşkın hizmet ettikten sonra görevini bıraktığı için üzgün olduğunu ifade etmiş ve Chavez'in ideallerine sadık kalacağını vurgulamıştı.

Venezuela'da eski petrol çarı olarak anılan Ramirez'in geçen yıl kuzeni ve geçmişte yardımcılığını yapan bazı kişiler yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

(AA)