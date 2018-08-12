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Eski yardımcısından Trump'a "ırkçılık" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 05:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, yazdığı kitapta Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı - Trump ise Newman'ın "yalancı" olduğunu savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı; Trump ise iddiaları yalanladı.

Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı.

Beyaz Saray'daki günlerini anlattığı kitabında Trump'ı "ırkçı" olarak tasvir eden Newman, Trump'ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

- "Zenci" ifadesini kullanıyordu

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti.

Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.

Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

- Trump'tan Newman'a tepki

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullandı.

Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Trump Beyaz Sarayında az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz Saray'da da Trump'ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Donald Trump Omarosa Newman

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