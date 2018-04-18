Eski Yargıtay üyeleri hakim karşısında

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa, gelen bilgi ve belgelere karşı beyanda bulunması için süre verilmesi, duruşmanın 29 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kütük'ün üçüncü kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okunarak, sanığa söz verildi. Sanık Kütük, bilgi ve belgeleri inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

- Suçlamaları reddetmişti

Yargıtay'ın tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi eski üyesi Kütük, önceki duruşmalarda, iki telefon hattında toplam 2 bin 904 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri kabul etmemişti. Sanık Kütük'ün, Yargıtay'ın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu iddia edilmişti.

- Müfettişken Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesinin davası

Yüksek yargı üyelerinin Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ayrı ayrı yargılandığı davalarda, Ahmet Kütük'ün ardından, eski Yargıtay Üyesi Halit Kıvrıl üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Yargıtay Ceza Genel Kurul Salonu'ndaki duruşmaya, adalet başmüfettişliği döneminde Ergenekon soruşturmasını yürüten firari savcı Zekeriya Öz hakkındaki şikayetlerle ilgili "soruşturmaya gerek yok" raporu veren ve ardından Yargıtay üyesi seçilen Halit Kıvrıl ile avukatı katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu ve sanığa belgelerle ilgili diyecekleri soruldu.