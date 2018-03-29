Duruşmada Sarıçam hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın üniversite öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü üyeliği suçlamasını reddeden Sarıçam, bir kişinin örgüt üyesi olması için bu yapının silahlı bir terör örgütü olduğunu bilmesi gerektiğini savundu.

Önceden cemaat olarak bilenen bu yapının, masum insanların dini duygularıyla oynadığını söyleyen Sarıçam, cemaat ya da hizmet adı altında bir sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen bu yapıya sempati duyduğunu ve sohbet toplantılarına katıldığını itiraf etti.

İmam hatip mezunu olduğunu, dini duygularını daha iyi yaşamak amacıyla katıldığı cemaatin sohbet toplantıları dışında başka herhangi bir etkinlikte yer almadığını ileri süren Sarıçam, "Bunun dışında hiçbir çalışmada yer almadım. Hiçbir göreve talip olmadım, getirilmedim. Hukuk dışı hiçbir işe karışmadım. Bu yapıyı canavarlaştıranlar, devletten gizleyenler bellidir." savunmasını yaptı.

Devlet okulunda okuyan çocuklarını, Anadolu lisesi ve üniversiteye hazırlık sınavları için cemaate ait dershanelere gönderdiğini de kabul eden sanık Sarıçam, ancak o dönemde yasal olan bu kuruluşlarla ilgili herhangi bir soruşturma bulunmadığını, çevresindeki yargı mensubu ve bürokratların büyük çoğunluğunun da çocuklarını buralara gönderdiğini söyledi.