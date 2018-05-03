Eski yataklar ve süpürge saplarıyla çalışıp şampiyon oldular

Yarışmalara zor şartlar altında hazırlandıklarını belirten Güngör, köy okulu olmaları nedeniyle okullarında fazla spor malzemesi bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle kendi imkanlarıyla bazı yatılı okullardaki eski yatakları toplayarak ve süpürge saplarını birleştirerek yüksek atlama parkuru oluşturduklarını dile getiren Güngör, kum havuzunu ve diğer parkurları kendi imkanlarıyla oluşturduklarını anlattı.

Güngör, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, engelli koşu, bayrak koşusu, bin 500 metre ve 800 metre kategorilerinde yarıştıklarını ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların sonucunu, birinci olarak aldıklarını vurgulayarak, "Köy şartları nedeniyle imkanlarımız merkezdeki okullara göre daha kısıtlıydı. Şartlar zor olsa da çocuklar büyük bir azim, istek ve kararlılıkla çalıştı, elinden gelen her şeyi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalarda 11 takımı geride bırakarak şampiyon olan öğrencilerini kutlayan Güngör, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gerçekten azim ve gayretle çalışarak il birinciliğini sahip oldular. Bu ay içinde Türkiye Grup Finalleri var, takım halinde oraya katılacağız. Orada 16 şehir takımı olacak, Sivas'ı temsilen oraya gideceğiz. Hedefimiz inşallah ilk 2 içerisine girip, Türkiye Finali'ne gitmek. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İmkanlarımız daha geniş olsa sporcularımız belki daha da başarılı olacak. Şartlarımız şehir okullarına göre daha kısıtlı ama inanç ve azim olduktan sonra çocukların yapamayacağı bir şey olmadığına inanıyoruz."