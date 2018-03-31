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Eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in naaşının teslim edilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 02:21 | Son Güncelleme

GHK Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Seyyid, Husilere, eski Cumhurbaşkanı Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu

MARİB (AA) - Yemen'de Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Faika es-Seyyid, Husiler tarafından öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in cenazesinin teslim edilmesini ve alıkonulan yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

GHK'nin internet sitesinde yer alan habere göre Seyyid, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile başkent Sana'da bir araya geldi.

Geçen yıl aralık ayında Salih'in Husiler tarafından pusu kurularak öldürülmesiyle sonuçlanan olayları hatırlatan Seyyid, naaşın teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Seyyid, Salih'in çocukları ve yakınları başta olmak üzere söz konusu olaylarda alıkonulan herkesin serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Griffiths de eski Cumhurbaşkanı Salih ile GHK Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nın ölümlerinden esef duyduklarını belirterek, barışın tesis edilmesine ve Yemen halkının sıkıntılarının son bulmasına katkı sağlamak için tarafların bakış açılarının yakınlaştırılması amacıyla gereken çabayı göstereceklerini kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı Salih, memleketi Sanhan'a giderken konvoyunun pusuya düşürülmesi sonucu Husi milisler tarafından 4 Aralık 2017'de öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Faik Yemen

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