Eski YSK üyesi Zengin hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üyesi İbrahim Zengin hakim karşısına çıktı.
İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, üye seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerine devam ettiği, ByLock kullandığı, yazışmalarında örgüt üyesi sivil imamlarla irtibatının tespit edildiği, örgüt içinde stratejiler geliştirdiği, emir ve talimat verdiği, böylelikle örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirtildi.
İddianamede, Zengin'in "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması istendi.
Usule ilişkin itirazlarını dile getiren İbrahim Zengin, tutuklandığı 20 Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez hakim karşısına çıkarıldığını, tutukluk itirazlarının hep dosya üzerinden incelendiğini söyledi.
İsnat edilen suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirten Zengin, meslek hayatı boyunca disiplin veya ceza soruşturması geçirmediğini, hakkında herhangi bir ihbar veya şikayette bulunulmadığını savundu.
15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen İbrahim Zengin, hayatının hiç bir döneminde yasa dışı örgüt, yapı, oluşum içinde yer almadığını, bu tür yapılarla ilişkisinin olmadığını öne sürdü.
Sanık Zengin, gözaltı ve tutukluluk sürecinde usulsüz uygulamalarla karşı karşıya kaldığını savunarak, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını, yürütülen soruşturmanın, ev ve iş yerinde yapılan aramaların hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
Tutuklandığında dosyasında hiçbir delil, emare bulunmadığını iddia eden İbrahim Zengin, 2013'te bir internet sitesinde "İşte cemaatçi Yargıtay üyeleri" başlığıyla yer alan listede adının bulunması nedeniyle gözaltına alındığını savundu.
Avukatıyla görüşmesinin kısıtlandığını, hukuk kitaplarına erişemediğini söyleyen Zengin, böylelikle savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.
Verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 14 Ağustos'a bırakıldı.
- Kod adı "Hanif"
Yargıtaya 2011'de üye seçildikten sonra Yargıtayda yapılan seçim sonucunda 2013'te YSK üyeliğine de seçilen İbrahim Zengin'in, aktif kullanıcısı olduğu ByLock'ta "Hanif" kod adını kullandığı, programa en son 18 Şubat 2016'da girdiği öne sürülmüştü.
Zengin'in, örgütün yargıdaki üst düzey yöneticileri Nazmi Dere, Erkan Yılmaz, Celil Kalyoncu ve "sivil imam" Mehmet Baysal ile program üzerinden yoğun şekilde mesajlaştığı, örgüt yöneticilerinden Mehmet Kaya'ya gönderdiği ByLock mesajında, eski Özel Yetkili Savcı Muammer Akkaş için övgü dolu sözler kullandığı belirlenmişti.
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