Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İddianamede, Ataman'ın FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, örgütün düzenlediği toplantılara, pikniklere katıldığı, diğer örgüt üyelerince yapılan ByLock yazışmalarında kendisinden söz edildiği, sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay üyeliğine gerekli koşulları taşıyan biri olarak 14 HSYK üyesinin oyuyla seçildiğini anlatan Ataman, hiçbir grupla bağının bulunmadığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

İfadeleri veren kişilerin içinde bulundukları durumdan kurtulmak için bu şekilde beyanda bulunmuş olabileceklerini savunan Ataman, ifadelerin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Sanık Ataman, ifadelerin, muğlak, soyut beyanlara dayalı şahsi kanaatlerden oluştuğunu iddia etti.

Anayasaya göre kimsenin tabi olduğu merciden başka makam önünde yargılanamayacağını ifade eden Ataman, aksinin tabii hakimlik ilkesine aykırı olacağını kaydetti. Sanık Ataman, yargılama yerini belirleyen Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesine götürülmesi talebinde bulundu.

Hakkındaki soruşturmanın Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından yapılması gerektiğini ileri süren Ataman, yargılama yerinin de Yargıtay Ceza Genel Kurulu olduğunu savundu.

Eşinin kanser tedavisi gördüğünü, bu süreçte ailesinin yanında olmak istediğini belirten Ataman, tahliye talebinde bulundu.

Sanığa, telefonunda ByLock bulunduğu belirtilen eniştesinin, "Hat İbrahim Ataman'a ait" dediği hatırlatıldı.

Ataman, eniştesinin söz konusu hattı kapatmak istediğini, hat numarasının son iki hanesi memleketinin plakasıyla aynı olduğu için kendisinin aldığını ancak kızının kullandığını söyledi.

Eşinin telefonunda da ByLock tespit edildiğinin belirtilmesine karşılık Ataman, içerik tespit edilmediği sürece bu tespitin delil olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Ataman, kızının kullandığı hatta bu yönde tespit olmasına karşın, ByLock'a ilişkin raporların elde ediliş yöntemleri nedeniyle delil olarak kullanılamayacağı iddiasında bulundu.

Diğer örgüt üyelerince yapılan ByLock yazışmasında bir konuyla ilgili kendisine ulaşılmasının istendiği hatırlatılan Ataman, "Yazışmada 'iletişimin var mı?' diye soruyor. Ben örgüt üyesi olsam bu şekilde ulaşmaya çalışmazlar herhalde." savunmasını yaptı.