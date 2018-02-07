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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Halil Çırak hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmaya, sanık Çırak ve avukatı Hüseyin Aygün katıldı.

İddianamede, sanığın örgütün talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgütün lehine kararlar çıkması için faaliyette bulunduğu belirtildi.

Savunma için söz verilen Çırak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhinde ifade verenler hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğünü belirten Çırak, iddianamede bu tanık beyanlarından başka somut delil bulunmadığını savundu.

- Meslekten atılan hakim adayının açtığı davada örgüt talimatı

Sanık Çırak, "iki gün eğitime gelmediği" gerekçesiyle görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan'ın açtığı davanın örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği iddiasını da reddetti.

Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'ın ifadesinde, "O dönemde hakim adayı Gülay Tezcan'ın memuriyetine son verilmesine ilişkin açtığı dava reddedilmişti. Tezcan'ın buna yaptığı itiraz, örgütün talimatıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da reddedildi." dediğini hatırlatan Çırak, kararın örgüt talimatıyla alınmadığını savundu. Halil Çırak, hukuka uygun karar verdiğini iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönünde bir tespit bulunmadığını söyleyen Çırak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanığa, "Hakim adayı Tezcan'ın iki mazeretsiz göreve gelmemesi, devamsızlığı itiyat hale getirme olarak mı kabul ediliyor? Bu kararı hukuki olduğunu düşündüğünüz için verdiğinizi söylediniz ama iki günün yaptırımı bu kadar mı ağır olmalı?" diye sordu.

Sanık Çırak, meslek hayatında mesai saatlerine hep riayet ettiğini, mazeretsiz işe gelmemenin kendisi için önemli bir disiplinsizlik örneği olduğunu söyledi.

Savcı Keleşoğlu'nun, "Vahit Bektaş ifadesinde 'Bu kararı verdiğimiz için pişmanım.' dedi. Sizde de bir pişmanlık, rahatsızlık var mı?" sorusu üzerine, Halil Çırak, "Yok" karşılığını verdi.

Binlerce önemli davaya baktığını, Bakanlar Kurulu kararları, idarenin önemli işlemleri gibi pek çok davada karar verdiğini belirterek, bu davalara göre çok daha az önemli bu davanın neden gündeme getirildiğini bilmediğini öne sürdü.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi, ikiye karşı üç üyenin oyuyla reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir, Vahit Bektaş, eski HSYK üyesi İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 9 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

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