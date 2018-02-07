Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Sanık Çırak, "iki gün eğitime gelmediği" gerekçesiyle görevine son verilen hakim adayı Gülay Tezcan'ın açtığı davanın örgütün talimatıyla Danıştay tarafından reddedildiği iddiasını da reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'ın ifadesinde, "O dönemde hakim adayı Gülay Tezcan'ın memuriyetine son verilmesine ilişkin açtığı dava reddedilmişti. Tezcan'ın buna yaptığı itiraz, örgütün talimatıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da reddedildi." dediğini hatırlatan Çırak, kararın örgüt talimatıyla alınmadığını savundu. Halil Çırak, hukuka uygun karar verdiğini iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönünde bir tespit bulunmadığını söyleyen Çırak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanığa, "Hakim adayı Tezcan'ın iki mazeretsiz göreve gelmemesi, devamsızlığı itiyat hale getirme olarak mı kabul ediliyor? Bu kararı hukuki olduğunu düşündüğünüz için verdiğinizi söylediniz ama iki günün yaptırımı bu kadar mı ağır olmalı?" diye sordu.

Sanık Çırak, meslek hayatında mesai saatlerine hep riayet ettiğini, mazeretsiz işe gelmemenin kendisi için önemli bir disiplinsizlik örneği olduğunu söyledi.

Savcı Keleşoğlu'nun, "Vahit Bektaş ifadesinde 'Bu kararı verdiğimiz için pişmanım.' dedi. Sizde de bir pişmanlık, rahatsızlık var mı?" sorusu üzerine, Halil Çırak, "Yok" karşılığını verdi.