Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Okur, sanığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden tanıdığını, cemaat bağlantısına ilişkin somut bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılırken diğer tanıklar duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik ve Ömer Köroğlu ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem tanık olarak dinlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Ömer Köroğlu ise sanığın cemaatle alakalı eylemine şahit olmadığını, Ahmet Kahraman'ın etkisiyle üye seçildiğini düşündüğünü ancak sonradan cemaatçi olduğunu duyduğunu ifade etti.

İbrahim Okur, cemaatin Yargıtaydaki aşırı etkinliğini kırmak için cemaat mensubu olmayan Yargıtay üyeleriyle yaptıkları toplantıya cemaatle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle Kulaç'ı çağırmadıklarını kaydetti.

Okur, ilerleyen süreçte dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman hakkında cemaatin bir internet sitesinde gerçek dışı habere yer verildiğini, Kahraman'ın bu habere karşı açtığı davayı kazandığını ancak kararın Yargıtayda Kulaç'ın da bulunduğu daire tarafından bozulduğunu anlattı.

2010 Anayasa değişikliğinin ardından Yargıtaya yeni üye seçiminin gündeme geldiğini belirten Okur, eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda belirlenen ilk 80 kişi arasında sanığın da yer aldığını, Kulaç'ın seçilmek istenmesine kendilerinin de karşı çıkmadıklarını belirtti.

Ahmet Hamsici de sanığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde çalıştığı dönemden tanıdığını anlattı.

Sanığın Yargıtaya üye seçiminde hem bakanlığın hem de cemaatçilerin listesinde bulunduğunu dile getiren Hamsici, tartışılmadan seçildiğini kaydetti.

Daha sonra cemaate ait bir sitede Ahmet Kahraman'ın özel hayatına ilişkin gayriahlaki haber yapıldığını belirten Hamsici, Kahraman'ın buna ilişkin "Osman Şanal'ı koymadık diye iftira atıyorlar." dediğini aktardı.

Kahraman'ın haberle ilgili açtığı davayı kazandığını ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde bu kararın bozulduğunu ifade eden Hamsici, Kahraman'ın "Bu nasıl iş? Kararda bizim seçtiğimiz isimlerin imzası var. Üstelik haklı olduğumuz dava. Senin hemşehrin Hüseyin Bey'in de imzası var. Bunu cemaat zoruyla yaptı bu gençler." dediğini anlattı.

Sanık Hüseyin Kulaç söz alarak, kararın oy birliğiyle çıktığını dile getirerek, "Adaletin gözü kapalı. Bir tarafta Ahmet var, bir tarafta bilmem kim var diye karar vermedim. Yargıtayın ilkeleri var." dedi.