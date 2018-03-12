HABER

Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Hüseyin Sarıömeroğlu, iki celsedir yaptığı savunmasına devam etti. Duruşmaya, sanık Sarıömeroğlu ile avukatı katıldı.

Daha önce hakim karşısına çıkan Hüseyin Sarıömeroğlu, savunmasının uzun süreceğini belirterek, heyetten daha sonra belirlenecek bir günde tam gün savunma için duruşma günü verilmesini istemişti. Sarıömeroğlu, bugün savunmasını yaptı.

Usule ilişkin itirazlarını dile getiren Sarıömeroğlu, dava açıldıktan sonra dosyanın taraflara açılması gerektiğini, dosya üzerinde inceleme yaptırılmamasının adil yargılama hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Suçlamaların yargılama yerinin Anayasa Mahkemesi olduğu yönündeki itirazının reddedildiğini hatırlatan Sarıömeroğlu, ret kararının gerekçesinin yazılması gerektiğini, yasanın aradığı uygulamanın bu olduğunu savundu.

Sarıömeroğlu, alınan ara kararlara da itiraz ettiğini ancak itiraza ilişkin bir karar verilmediğini öne sürerek, bunların akıbetine ilişkin dilekçesinin de 2,5 aydır incelenmeyi beklediğini, böylelikle mahkemeye erişim hakkının engellendiğini iddia etti.

Arama ve el koyma işlemlerinin de usulüne uygun yürütülmediğini savunan Sarıömeroğlu, el konulan eşyalarını 70-80 kez talep etmesine karşın iade edilmediğini öne sürdü ve bunların iadesini istedi.

Önceki celselerde dile getirdiği görevsizlik yönündeki talebini de anımsatan Sarıömeroğlu, bu konuda yargılama sonunda değil, derhal karar verilmesi gerektiğini savundu.

Sarıömeroğlu, yargılama yerini belirleyen kanun hükmünde kararnamenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması talebini de yineledi.

Hakkında yürütülen soruşturma sürecine değinen Sarıömeroğlu, evinde gözaltına alınan kişiyle ilgili suçüstü hükümlerine göre işlem yapılamayacağını ileri sürdü.

Sarıömeroğlu, "Yakalama, gözaltı kararları ve soruşturma süreci usul ve yasaya aykırıdır. Usul hükümleri yargılamayı yapan makam karşısında şüpheli veya sanığı koruyan düzenlemelerdir. Bunlar adil yargılamanın gereğidir." dedi.

Sanık Sarıömeroğlu, beraatini ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 2 Temmuz'a bırakılmasına karar verildi.

-İddianame

Sanık hakkındaki iddianamede, Sarıömeroğlu'nun, hakimlik mesleği içinde, "davalarda örgütün talimatı doğrultusunda karar verilmesi, yüksek yargıdaki seçimlerde harekat tarzının belirlenmesi, himmet toplanması" amacıyla örgüt üyeleri tarafından düzenlenen toplantılara katıldığı belirtiliyor.

Sanığın, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında bulunduğu, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandığı, 2014'te yapılan HSYK seçimlerinde örgütle irtibatlı adaylar için seçim çalışmaları yaptığı ve firari eski Yargıtay üyesi Ali Akın'a, Bank Asya'ya yatırılmak üzere 100 bin lira verdiği tespitleri de iddianamede yer alıyor.

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski Yargıtay Üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İlginizi Çekebilir

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili vekil MHP'li vekilden şikayetçi oldu: Savcılıktan 'Hanım' kararı

AK Partili vekil MHP'li vekilden şikayetçi oldu: Savcılıktan 'Hanım' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söke Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu Proje Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Söke Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu Proje Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Yeni doğan bebeğini öperek Afrin için yola çıktı

Yeni doğan bebeğini öperek Afrin için yola çıktı

Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.