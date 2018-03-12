Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Suçlamaların yargılama yerinin Anayasa Mahkemesi olduğu yönündeki itirazının reddedildiğini hatırlatan Sarıömeroğlu, ret kararının gerekçesinin yazılması gerektiğini, yasanın aradığı uygulamanın bu olduğunu savundu.

Daha önce hakim karşısına çıkan Hüseyin Sarıömeroğlu, savunmasının uzun süreceğini belirterek, heyetten daha sonra belirlenecek bir günde tam gün savunma için duruşma günü verilmesini istemişti. Sarıömeroğlu, bugün savunmasını yaptı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Hüseyin Sarıömeroğlu, iki celsedir yaptığı savunmasına devam etti. Duruşmaya, sanık Sarıömeroğlu ile avukatı katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Sarıömeroğlu, alınan ara kararlara da itiraz ettiğini ancak itiraza ilişkin bir karar verilmediğini öne sürerek, bunların akıbetine ilişkin dilekçesinin de 2,5 aydır incelenmeyi beklediğini, böylelikle mahkemeye erişim hakkının engellendiğini iddia etti.

Arama ve el koyma işlemlerinin de usulüne uygun yürütülmediğini savunan Sarıömeroğlu, el konulan eşyalarını 70-80 kez talep etmesine karşın iade edilmediğini öne sürdü ve bunların iadesini istedi.

Önceki celselerde dile getirdiği görevsizlik yönündeki talebini de anımsatan Sarıömeroğlu, bu konuda yargılama sonunda değil, derhal karar verilmesi gerektiğini savundu.

Sarıömeroğlu, yargılama yerini belirleyen kanun hükmünde kararnamenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması talebini de yineledi.

Hakkında yürütülen soruşturma sürecine değinen Sarıömeroğlu, evinde gözaltına alınan kişiyle ilgili suçüstü hükümlerine göre işlem yapılamayacağını ileri sürdü.

Sarıömeroğlu, "Yakalama, gözaltı kararları ve soruşturma süreci usul ve yasaya aykırıdır. Usul hükümleri yargılamayı yapan makam karşısında şüpheli veya sanığı koruyan düzenlemelerdir. Bunlar adil yargılamanın gereğidir." dedi.