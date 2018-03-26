Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Ünal ve Okur, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşmada eski Anayasa Mahkemesi raportörü Recep Ünal, eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş tanık olarak dinlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi sanık Kasım Davas, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Davas ile avukatı ve çocukları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Bu birim içinde faaliyetlerde bulunmasının istendiğini anlatan Ünal, bu kapsamda o dönem Danıştay tetkik hakimi Harun Samsa ile irtibat kurduğunu ve örgüt mensubu yüksek yargı üyelerinin çocuklarının "ışık evleri" denen örgüt evlerine geliş gidişini takip ettiğini, velilerle görüştüğünü belirtti.

- Adresini ve çocuğunun ismini söyledi

Sanık Davas ile bu kapsamda tanıştığını ifade eden Ünal, Davas'ın çocuğuyla ilgilendiğini, 2014'e kadar ayda bir veya iki kez evine gittiğini kaydetti. Ünal, Davas'ın adresini ve ilgilendiği çocuğunun ismini de söyledi.

Sanık Davas ise ayda bir, iki kez görüştüğü birini hatırlamamasının mümkün olmadığını, tanığı ilk kez gördüğünü ileri sürdü.

İbrahim Okur da sanığın Ankara İdare Mahkemesi Başkanıyken Kırıkkale'ye tayin edildiğini, ardından Başbakanlıkta Müsteşar Yardımcısı olduğunu, 2011'den sonraki 3. veya 4. seçimde Danıştay üyeliğine seçildiğini anlattı.

Davas'ın kayınpederi dolayısıyla cemaatle irtibatlı olduğunu duyduklarını belirten Okur, sanığın, Zerrin Güngör'ün göreve geldiği Danıştay Başkanlığı seçiminin uzaması nedeniyle cemaatçilere yönelik eleştirilerde bulunduğunu söyledi.