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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan yaklaşık 3 ay sonra Bursa'da gözaltına alınan ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Ahmet Cengiz, hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada Cengiz hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt liderinin talimatıyla Yargıtaya seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı, talimatların verildiği ve himmetlerin toplandığı örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Cengiz, suçlamaları reddederek, hakkındaki tanık ifadelerinin iddianamede delil olarak yer aldığını aktardı.

İfadelerde somut olgu ve olaylardan bahsedilmediğini öne süren Cengiz, ifade verenlerin tanık olma vasfının bulunmadığını iddia etti. Sanık Cengiz, "Hakkımda ifade verenlerin hepsi örgüt üyeliğinden yargılanan, üzerindeki çamuru başkalarına sıçratmaya çalışan, itirafçı sıfatı alarak cezadan kurtulmak isteyen kişilerdir." şeklinde savunma yaptı.

Cengiz, bu ifadelerin delil değeri taşımadığını, sağlıklı ve güvenilir olmadığını ileri sürdü.

Örgütün himmet verilerin ve talimatlarının iletildiği toplantılarına katılmadığını savunan Cengiz, "Bu yapı cemaat de olsa örgüt de olsa asla irtibatım yoktur. Asla hukuktan ayrılmadım. Cemaatin imkanlarından yararlananların himmet verdiği belirtilmektedir. Ben hayatımın hiçbir döneminde cemaatin imkanlarından yararlanmadım. Kimseye para vermedim, kimseden para almadım." iddiasında bulundu.

Örgütün sivil imamlarıyla bir araya geldiği yönündeki suçlamayı da reddeden Cengiz, baz sinyali kayıtlarının iki kişinin aynı yerde olduğunu göstermeyeceğini öne sürdü.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay üyeleri İlhami Dal ve Günal Akyol'un tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 26 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.

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