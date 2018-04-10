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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Arif Bekler, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Bekler ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgütün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatıyla Yargıtaya seçilmesine karar verilenler arasında yer aldığı, sivil imamlarla çeşitli tarihlerde çeşitli yerlerde bir araya geldiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Bekler, usul itirazlarını dile getirdi.

İddianamenin kabulü şartlarının oluşmadığını ileri süren Bekler, lehine delillerin toplanmadığını, bu nedenle iddianamenin reddedilmesi gerektiğini savundu.

Suç tarihindeki mevzuata göre özel hükümlere göre yargılanması gerektiğini öne süren Bekler, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasının tabii hakimlik ilkesine aykırı olduğu iddiasında bulundu.

Hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını savunan Bekler, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 7 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

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