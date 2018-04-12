Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Karadavut, Yargıtay 6. Ceza Dairesinde 16 yıl tetkik hakimliği yaptıktan sonra en kıdemli tetkik hakimi olarak 53 yaşında eski Yargıtay üyelerinden Ali Suat Ertosun ve diğer daire üyeleri tarafından 2010'da üye seçildiğini savundu.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgütün HSYK'yi ele geçirmesinden önce Yargıtay üyesi seçilmesine rağmen 2011'de örgüt talimatıyla seçilen üyelerle birlikte hareket ettiği, sivil imamlarla bir araya geldiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay'a 22 yıl hizmet verdiğini, sabah akşam müzakere salonunda çalıştığını, herhangi bir parti, cemaat, oluşum içinde değil, vicdani kanaatine göre karar verdiğini ileri süren Karadavut, bu yapının lehine olduğu söylenen hiçbir karara imza atmadığını öne sürdü.

Sanık Ahmet Karadavut, "Devletime, kanunlara bağlı hayat yaşadım. Hep devletime, milletime, ülkeme en iyi hizmet etmenin gayreti içinde oldum. Hain darbe girişimini hep lanetledim. Bu hain darbe girişiminin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Karadavut, tanıkların aynı suçtan haklarında soruşturma bulunduğunu, bu kişilerin beyanlarına itibar edilemeyeceğini savundu.

Sanık Karadavut, ifadelerde "yapıya mensup olduğunu duydum, biliyorum" gibi muğlak, somut delil içermeyen beyanların yer aldığını öne sürdü.

Sivil imamlarla aynı yerlerden baz sinyali verdiği, bunun da sivil imamlarla bir araya geldiğini gösterdiği yönündeki iddiayı da reddeden Karadavut, bu kişileri tanımadığını, sinyal bilgilerinin lojman ve iş yerine ait olduğunu, buradan binlerce kişinin aynı şekilde baz sinyali verebileceğini söyledi.