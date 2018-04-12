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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Ahmet Karadavut hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Karadavut ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgütün HSYK'yi ele geçirmesinden önce Yargıtay üyesi seçilmesine rağmen 2011'de örgüt talimatıyla seçilen üyelerle birlikte hareket ettiği, sivil imamlarla bir araya geldiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Karadavut, üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Karadavut, Yargıtay 6. Ceza Dairesinde 16 yıl tetkik hakimliği yaptıktan sonra en kıdemli tetkik hakimi olarak 53 yaşında eski Yargıtay üyelerinden Ali Suat Ertosun ve diğer daire üyeleri tarafından 2010'da üye seçildiğini savundu.

Yargıtay'a 22 yıl hizmet verdiğini, sabah akşam müzakere salonunda çalıştığını, herhangi bir parti, cemaat, oluşum içinde değil, vicdani kanaatine göre karar verdiğini ileri süren Karadavut, bu yapının lehine olduğu söylenen hiçbir karara imza atmadığını öne sürdü.

Sanık Ahmet Karadavut, "Devletime, kanunlara bağlı hayat yaşadım. Hep devletime, milletime, ülkeme en iyi hizmet etmenin gayreti içinde oldum. Hain darbe girişimini hep lanetledim. Bu hain darbe girişiminin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Karadavut, tanıkların aynı suçtan haklarında soruşturma bulunduğunu, bu kişilerin beyanlarına itibar edilemeyeceğini savundu.

Sanık Karadavut, ifadelerde "yapıya mensup olduğunu duydum, biliyorum" gibi muğlak, somut delil içermeyen beyanların yer aldığını öne sürdü.

Sivil imamlarla aynı yerlerden baz sinyali verdiği, bunun da sivil imamlarla bir araya geldiğini gösterdiği yönündeki iddiayı da reddeden Karadavut, bu kişileri tanımadığını, sinyal bilgilerinin lojman ve iş yerine ait olduğunu, buradan binlerce kişinin aynı şekilde baz sinyali verebileceğini söyledi.

Sanık Karadavut, tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ve eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu'nun tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 8 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

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