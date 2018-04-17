Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Akkuş ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, 2011'de örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, sivil imamlarla bir araya geldiği, örgüt toplantılarına katıldığı belirtildi.

Savunma için söz verilen Akkuş, üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçlamasını reddetti.

Savunma yapacak durumda olmadığını çünkü suç işlemediğini iddia eden Akkuş, 21 aydır suçsuz olduğunu söylediğini, gerekli yerlere tüm itirazlarını yaptığını ancak başvurularından sonuç alamadığını ifade etti.

Sivil imamlarla baz sinyali kayıtlarının iki kişinin aynı yerde olduğunu göstermeyeceğini öne süren Akkuş, baz çakışması olduğu belirtilen sivil imamları tanımadığını ileri sürdü. Akkuş, sinyal bilgilerindeki çakışmanın herkesin başına gelebileceğini, bunun örgüt üyeliği için delil sayılamayacağını savundu.