Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Güngör, meslek hayatı boyunca eşini ve ailesini ihmal etme pahasına işini hakkıyla yapma gayreti içinde olduğunu savundu.

Savunma için söz verilen Güngör, şahsını ve ailesini rencide eden ciddi, ağır ve aşağılayıcı örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın himmet verilen ve talimatların iletildiği örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatıyla Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilenler arasında yer aldığı, sivil imamlarla bir araya geldiği belirtildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mesut Güngör hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Güngör'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da tüm günü Danıştayda geçirdiğini, darbe girişimini akşam evinde televizyondan öğrendiğini anlatan Güngör, yüksek yargı üyeleri hakkındaki gözaltı kararını da televizyondan gördüğünü ancak isminin bu listede yer aldığının aklının ucundan dahi geçmediğini ileri sürdü.

Darbe girişimini lanetlemek için yapılacak genel kurul toplantısına katılmak üzere Danıştaya gittiğini ve burada gözaltına alındığını belirten Güngör, o gün olduğu gibi bugün de darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

Usul itirazlarını da dile getiren Güngör, yüksek yargı üyelerinin özel soruşturma hükümlerine tabi olduğunu ancak hakkındaki soruşturmada bu usullere uyulmadığını savundu.

Hakkındaki soruşturma usulünün tek istisnasının ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olduğunu anlatan Güngör, görev yaptığı Danıştayda gözaltına alındığını, suçüstü hükümlerinin kendisi için söz konusu olmadığını öne sürdü.

Sanık Güngör, soruşturmanın görevsiz ve yetkisiz makamlarca yürütüldüğünü, bu nedenle hukuka aykırı olduğunu iddia etti.