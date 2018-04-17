HABER

Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mesut Güngör hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Güngör'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın himmet verilen ve talimatların iletildiği örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatıyla Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verilenler arasında yer aldığı, sivil imamlarla bir araya geldiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Güngör, şahsını ve ailesini rencide eden ciddi, ağır ve aşağılayıcı örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Güngör, meslek hayatı boyunca eşini ve ailesini ihmal etme pahasına işini hakkıyla yapma gayreti içinde olduğunu savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da tüm günü Danıştayda geçirdiğini, darbe girişimini akşam evinde televizyondan öğrendiğini anlatan Güngör, yüksek yargı üyeleri hakkındaki gözaltı kararını da televizyondan gördüğünü ancak isminin bu listede yer aldığının aklının ucundan dahi geçmediğini ileri sürdü.

Darbe girişimini lanetlemek için yapılacak genel kurul toplantısına katılmak üzere Danıştaya gittiğini ve burada gözaltına alındığını belirten Güngör, o gün olduğu gibi bugün de darbe girişimini lanetlediğini söyledi.

Usul itirazlarını da dile getiren Güngör, yüksek yargı üyelerinin özel soruşturma hükümlerine tabi olduğunu ancak hakkındaki soruşturmada bu usullere uyulmadığını savundu.

Hakkındaki soruşturma usulünün tek istisnasının ağır cezayı gerektiren suçüstü hali olduğunu anlatan Güngör, görev yaptığı Danıştayda gözaltına alındığını, suçüstü hükümlerinin kendisi için söz konusu olmadığını öne sürdü.

Sanık Güngör, soruşturmanın görevsiz ve yetkisiz makamlarca yürütüldüğünü, bu nedenle hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Sivil imamlarla aynı yerlerde baz sinyali verdiği, bunun da bu kişilerle bir araya geldiğini gösterdiği yönündeki suçlamayı da reddeden Güngör, sinyallerin farklı saatlere ait olduğunu savundu.

Örgüt talimatıyla Danıştaya seçildiğini kabul etmeyen Güngör, üyelik için kimseden talepte bulunmadığını, yapıldığı söylenen pazarlıklardan haberdar olmadığını ileri sürdü.

Seçilmek için yeterli şartları taşıdığını iddia eden Güngör, başarılı mesleki geçmişi ve özverili çalışmaları nedeniyle Danıştay üyesi yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Danıştay 8. Dairesi üyesiyken cemaatin dershaneleriyle ilgili dosyada örgüt talimatıyla oy verdiği iddiasını da reddeden Güngör, hukuk dışı hiçbir karar vermediğini, hakkın ve adaletin tecelli etmesi için çalıştığını savundu.

Çölyak rahatsızlığı bulunduğunu ve cezaevinde beslenme koşullarının buna uygun olmadığını öne süren sanık Güngör, sağlık durumu ve tutuklu bulunduğu sürenin dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, eski Danıştay üyeleri Vahit Bektaş ve Hamza Eyidemir'in tanık olarak dinlenilmesi, duruşmanın 28 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski danıştay üyesi mesut güngör eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Erdoğan'ın başına gelen görünmez kaza

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

Son dakika! AB Komisyonu ilerleme raporunu açıkladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

6. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başladı

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

23 Nisan coşkusu şimdiden başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.