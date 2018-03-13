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Eski yüksek yargı üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Eski Yargıtay üyesi Ergün'ün, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celsede suçlamaları reddeden eski Yargıtay üyesi sanık İsmail Ergün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Ergün ve yakınları ile avukatı katıldı.

Duruşmada, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur ve Kerim Tosun tanık olarak dinlendi.

Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle duruşmaya katılırken, Tosun, salonda hazır bulundu.

Sanık hakkında ilk olarak Kerim Tosun ifade verdi.

Sanığı 2001'den itibaren tanıdığını, aynı kararnameyle Yargıtay savcılığına getirildiklerini belirten Tosun, çok samimi olmadıklarını ancak odalarının yan yana bulunduğunu söyledi.

Sanık ile Yargıtaya da aynı dönemde seçildiklerini anlatan Tosun, "İsmail Ergün, Yargıtay savcılığı yaptığımız dönemde Nur cemaatinden diye bilinirdi. 17-25 Aralık sürecinden sonra Nurcu değil Fetullahçı olduğu söylendi." dedi.

Tosun, sanığın örgüt üyeliğine ilişkin faaliyetlerine yönelik somut bilgisinin bulunmadığını savundu.

İbrahim Okur da sanığın örgüt üyeliğine ilişkin doğrudan görgüye dayalı bilgi sahibi olmadığını, Yargıtaya seçilme sürecini bildiğini söyledi.

Sanığın Yargıtay savcısıyken üyeliğe seçildiğini dile getiren Okur, "Kendi halinde, sessiz, sakin, işini yapan birisi olarak tanıyorum." diye konuştu.

Anayasa referandumundan sonra 2010'da oluşan yeni HSYK'nın Yargıtay üyeliğine seçim yaptığını anlatan Okur, seçim için eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya ve diğer cemaat mensubu kurul üyelerinin talebi üzerine toplantı yaptıklarını, sanığın isminin de bu toplantıda, bu kişiler tarafından gündeme getirildiğini ve onların isteğiyle seçilenler arasında bulunduğunu anlattı.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Ergün ise tanıkların aleyhine bir beyanının bulunmadığını, dosyada hakkında somut bir bilgi yer almadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sanık için yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir en yakın kolluk birimine imza şartı getirildi. Duruşma 3 Temmuz'a bırakıldı.

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