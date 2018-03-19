Eski yüksek yargı üyesine tahliye

Örgüt marifetiyle Yargıtaya üye seçtirildiği yönündeki suçlamaya değinen Kurt, "Bu kişilerin benim seçilmeme katkısı olmamıştır. Destek vermişlerse mutlaka seçileceğimi anladıkları içindir." savunmasını yaptı.

Sanık Kurt'un, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amacı ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada eski Yargıtay üyesi sanık İbrahim Kurt, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Kurt ile avukatı ve yakınları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

HTS kayıtlarının delil özelliği bulunmadığını öne süren Kurt, bu kayıtların on binlerce metrekarelik alanı ve on binlerce kişiyi kapsadığını savundu.

İddianamede, örgütün sivil imamlarıyla cep telefonunun baz sinyali çakışması olduğunun belirtildiğini hatırlatan Kurt, bu kişileri tanımadığını, kim olduklarını bilmediğini, baz çakışmasının tesadüf olduğunu iddia etti.

Kurt, öğrencilik ve meslek hayatını da anlatarak, hiçbir dönemde bu yapının evlerinde ya da yurdunda kalmadığını, toplantılarına katılmadığını, himmet vermediğini, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Kurt, "Sosyal çevremin büyük çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi seven kişilerden oluşmaktadır. Cumhurbaşkanımızın vesayeti kaldırıp, dini inançları yaşamamızı kolaylaştırdığını görmeyecek kadar kör değiliz. Birtakım sapık, fitne, fücur hareketi olarak gördüğüm FETÖ'yü lanetliyorum, asla irtibatım yoktur. Seçilecekler arasında ismime yer verilmesi tuzaktır, taktiktir." diye konuştu.