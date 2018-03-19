HABER

Eski yüksek yargı üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Eski Yargıtay üyesi Kurt'un sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada eski Yargıtay üyesi sanık İbrahim Kurt, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Kurt ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada Kurt hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

Sanık Kurt'un, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amacı ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunmasında usule ilişkin itirazlarını dile getiren Kurt, hakkındaki soruşturmanın usule uygun yapılmadığını ileri sürdü. Kurt, yargılandığı dairenin görevsizlik kararı vererek, dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermesini de istedi.

Örgüt marifetiyle Yargıtaya üye seçtirildiği yönündeki suçlamaya değinen Kurt, "Bu kişilerin benim seçilmeme katkısı olmamıştır. Destek vermişlerse mutlaka seçileceğimi anladıkları içindir." savunmasını yaptı.

HTS kayıtlarının delil özelliği bulunmadığını öne süren Kurt, bu kayıtların on binlerce metrekarelik alanı ve on binlerce kişiyi kapsadığını savundu.

İddianamede, örgütün sivil imamlarıyla cep telefonunun baz sinyali çakışması olduğunun belirtildiğini hatırlatan Kurt, bu kişileri tanımadığını, kim olduklarını bilmediğini, baz çakışmasının tesadüf olduğunu iddia etti.

Kurt, öğrencilik ve meslek hayatını da anlatarak, hiçbir dönemde bu yapının evlerinde ya da yurdunda kalmadığını, toplantılarına katılmadığını, himmet vermediğini, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Kurt, "Sosyal çevremin büyük çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi seven kişilerden oluşmaktadır. Cumhurbaşkanımızın vesayeti kaldırıp, dini inançları yaşamamızı kolaylaştırdığını görmeyecek kadar kör değiliz. Birtakım sapık, fitne, fücur hareketi olarak gördüğüm FETÖ'yü lanetliyorum, asla irtibatım yoktur. Seçilecekler arasında ismime yer verilmesi tuzaktır, taktiktir." diye konuştu.

HSYK'nin 2014 seçimlerinde örgütün adayları için çalışmadığını, Yargıtay seçimlerinde onların etkisiyle oy vermediğini savunan Kurt, örgütün parlattığı, akademide ders verdirdiği, yabancı dil öğrenmesi için yurt dışına gönderdiği mensuplarından olmadığını iddia etti.

Cezaevinde yaşadığı kalın bağırsak iltihabı problemi yüzünden ameliyat olduğunu anlatan Kurt, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın sağlık sorunları ve cezaevinde bulunduğu süreyi göz önüne alarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Sanığa yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine haftada bir imza verme şartı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Yargıtay üyesi İlhami Dal ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 10 Eylül'e bırakılması kararlaştırıldı.

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski yargıtay üyesi ibrahim kurt eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu

Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Meteoroloji'den bir yeni fırtına uyarısı daha! Şiddetini yükselttiler

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

Ahmet Davutoğlu o iddiaya cevap verdi

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

AK Partiyle ilgili bomba iddia!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

İstanbul metrosuyla ilgili tartışma yaratacak detay!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Ankara'da nükleer madde operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.