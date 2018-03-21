HABER

Eski yüksek yargı üyesine tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Eski Yargıtay üyesi Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mehmet Özkan, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Özkan ile avukatı katıldı.

Duruşmada Özkan hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt liderinin talimatıyla Yargıtaya seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Sanık Özkan, savunmasına, "Vatan haini şerefsizlerce gerçekleştirilen darbe girişimini en samimi duygularımla en sert şekilde lanetliyorum." sözleriyle başladı.

Suçlamaları reddeden Özkan, usul itirazlarını dile getirdi.

Soruşturmanın görevsiz ve yetkisiz makamlarca usule aykırı şekilde yürütüldüğünü öne süren Özkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşinin memleketinde bulunduğunu, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını savundu.

Arama ve el koyma işlemlerinin de hukuksuz olduğu iddiasında bulunan Özkan, hakkındaki iddianamenin hukuki değerden yoksun ve geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Kimsenin tabi olduğu mahkeme dışındaki bir merci önünde yargılanamayacağını ifade eden Özkan, bunun "tabii hakim" ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Aleyhine verilen tanık ifadelerini de reddeden Özkan, bu kişiler hakkında da aynı suçtan soruşturma bulunduğunu, kişilerin bu nedenle içinde bulundukları durumdan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiklerini iddia etti.

Sanık Özkan, "Hayatımda örgüt bir yana hiçbir kulübe, derneğe veya vakfa da üye değilim. Şüphelilerin beyanları zanna dayalı, maddi gerçeklere uymayan, kendilerini kurtarmak için verdikleri soyut ifadelerdir." savunmasını yaptı.

Dosyada sivil imamlarla baz çakışması olduğu belirtilen telefonu kızının kullandığını anlatan Özkan, bu kişileri kendisinin de kızının da tanımadığını, baz çakışmalarının tesadüften ibaret olduğunu ileri sürdü. Sanık Özkan, tutuklu bulunduğu sürenin de göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine haftada bir imza verme şartı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur ve Kerim Tosun ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 11 Eylül'e bırakılması kararlaştırıldı.

ODTÜ ormanında yakalandı!ODTÜ ormanında yakalandı!
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski yargıtay üyesi mehmet özkan eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında Yargıtay 9. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.