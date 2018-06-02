"Eskiden IMF kapısında dileniyorduk"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eskiden IMF'nin kapısında dileniyorduk ki bize 100 milyon borç versinler de memurumuzun maaşını ödeyebilelim. İşte o Türkiye'den bugün sadece Ardahan'da ulaştırma alanında 2 milyar değerinde inşaat çalışması devam eden bir Türkiye'ye geldik." dedi.
Bakan Arslan, Ardahan Assisstt Çağrı Merkezi'nin açılış töreninde, memleketi gördüğü Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Ardahan ve bölgesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Serhat'ı bin yıldır bekleyen illerimiz serhat konumundan yararlansın, gelişsin büyüsün. Bu illerimiz Serhat'ın başkentleri olarak komşu ülkelerin potansiyelinden de yararlansın ve gençlerimiz burada istihdam edilsin, ikame edilsin, batıya göç veren değil, artık batıya giden hemşehrilerimizi geri çağıran, göç alan iller olalım istiyoruz. O yüzden bu çağrı merkezini çok önemsediğimi, aynı zamanda Ardahanlı hemşehrilerimin de çok önemsediğini biliyorum."
Arslan, gençlerin burada öncelikle ülkeye, ülke insanına hizmet edeceğine inandığını anlatarak, çağrı merkezi ile Ardahan esnafına sıcak para sağlanacağını belirtti.
Ardahan'ın tarihi ve kültürüyle iz bırakan şehir olduğuna işaret eden Arslan, Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) Kafkaslar'daki üniversiteler ile yaptığı iş birliğinin kendilerini çok memnun ettiğin ifade etti.
- "Ardahan tüneller şehri oluyor"
Arslan, Ardahan'da kendisine bağlı bakanlıkça 10 büyük inşaat çalışması yürütüldüğünü anlatarak, "Öyle sıradan işler değil. Ardahan, Aşık Şenlik Tüneli, Ilgar Tüneli ile tüneller şehri oluyor. İnşallah bununla da yetinmeyip Sahara Tüneli'ni de yaptığımızda Ardahan gerçekten tünellerle erişilen, tünellerle ulaşılan şehir olacak." ifadelerini kullandı.
Birilerinin kafa karıştırmak için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:
"Son 15 yılda sadece bizim bakanlığımızın Ardahan'da yaptığı yatırımlar 2 milyar 227 milyon Türk lirası. Yine şu anda bizim bakanlığımızın yaptığı ve devam eden projelerin bedeli 2 milyar Türk lirası. Eskiden IMF'nin kapasında dileniyorduk ki bize 100 milyon borç versinler de memurumuzun maaşını ödeyebilelim. İşte o Türkiye'den bugün sadece Ardahan'da ulaştırma alanında 2 milyar değerinde inşaat çalışması devam eden bir Türkiye'ye geldik. Hamdediyoruz, şükrediyoruz. Ardahan'da bölünmüş yol yoktu. Bugün Ardahan'da 90 kilometre bölünmüş yol var."
- "Ülkemizin her yerine çağrı merkezleri ile hizmet götüreceğiz"
Bakan Arslan, açtıkları çağrı merkezinin Ardahan'daki kaliteli hizmetiyle Türkiye'ye hizmet edeceğini ifade ederek, "Dünya çapında bu sektörde çalışan 13 milyon insan var. Ardahan çağrı merkezi açtığımız 23. il oldu, inşallah yakında Iğdır'da da 24'üncüsünü açacağız. Böylece ülkemizin her yerine çağrı merkezi marifetiyle hizmet götürmüş olacağız." şeklinde konuştu.
Arslan, hizmetlerin devamı için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olarak iktidara gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Çağrı merkezinde bir çağrıya cevap veren Bakan Arslan, ardından esnafı ve AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edip kentten ayrıldı.
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