"Eskiden IMF kapısında dileniyorduk"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eskiden IMF'nin kapısında dileniyorduk ki bize 100 milyon borç versinler de memurumuzun maaşını ödeyebilelim. İşte o Türkiye'den bugün sadece Ardahan'da ulaştırma alanında 2 milyar değerinde inşaat çalışması devam eden bir Türkiye'ye geldik." dedi.

Bakan Arslan, Ardahan Assisstt Çağrı Merkezi'nin açılış töreninde, memleketi gördüğü Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ardahan ve bölgesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Serhat'ı bin yıldır bekleyen illerimiz serhat konumundan yararlansın, gelişsin büyüsün. Bu illerimiz Serhat'ın başkentleri olarak komşu ülkelerin potansiyelinden de yararlansın ve gençlerimiz burada istihdam edilsin, ikame edilsin, batıya göç veren değil, artık batıya giden hemşehrilerimizi geri çağıran, göç alan iller olalım istiyoruz. O yüzden bu çağrı merkezini çok önemsediğimi, aynı zamanda Ardahanlı hemşehrilerimin de çok önemsediğini biliyorum."

Arslan, gençlerin burada öncelikle ülkeye, ülke insanına hizmet edeceğine inandığını anlatarak, çağrı merkezi ile Ardahan esnafına sıcak para sağlanacağını belirtti.