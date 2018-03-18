Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen “Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar” isimli proje ile haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin çamaşırlarını evlerinden alarak kurulan atölyede yıkayıp ütüledikten sonra teslim edecek. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin evleri boyanıp tadilat yapılacak, çocuklar için de eskimiş eşyalardan oyuncak üretilecek.
Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilenler ile cezalarının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında çeken hükümlülerin, kişisel becerilerini geliştirmeleri, topluma kazandırılmaları, meslek edindirilmeleri ve sosyal faaliyette bulunmalarına yönelik çalışmalar yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve zor durumda olan kişilere destek sağlanması amacıyla “Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar” isimli proje hazırlandı.
Hükümlüler kurslarla meslek sahibi oldu
Proje kapsamında Yüreğir ilçesi Kışla mahallesinde hükümlüler tarafından tadilat yapılarak kullanılabilir hale getirilen bir bina, yardımseverlerin katkılarıyla ütü, çamaşır yıkama, ve dikiş yapılabileceği bir atölyeye dönüştürüldü. Atölyeye overlok makinesi, sanayi tipi ütü, çamaşır ve kurutma makinesi ile dikiş makinesi alındı.
Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticiler tarafından da hükümlülere çamaşırhane görevlisi, ütücü, dolgu oyuncak bebek yapma ve giysi tadilatçılığı kursu verildi. Aldıkları kurslarla meslek sahibi edindirilen hükümlülerin, İŞKUR ile yapılacak işbirliğiyle çeşitli iş kollarında istihdam edilmelerinin sağlanacağı bildirildi.
Çamaşırlar evlerinden alınacak
Proje ile belediyeler tarafından tespit edilecek yaşlı, yoksul ve engellilerin çamaşırları hükümlüler tarafından dönem dönem evlerinden alınarak yıkanıp ütülenecek ve tekrar evlerine teslim edilecek. Yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki kurumlarda oluşturulacak giysi toplama kutularında toplanacak ikinci el giysiler hükümlüler tarafından bu atölyede yıkama, ütüleme ve tadilat işlemlerinden sonra kullanılabilir hale getirilerek ihtiyaç sahiplerine verilecek. Ayrıca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde yapılacak ev ziyaretlerinde muhtaç kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda ev boyanması, tadilat ve onarım gibi işlemler meslek edindirilen sertifikalı hükümlüler tarafından yapılacak. Kamu hizmeti yükümlüğü olan engellilere de oyuncak yapımı eğitimi verilerek meslek edindirilmeleri sağlanacak. Engelli hükümlülerce kumaş ve ikinci el eşyalardan üretilecek oyuncaklar, anaokullarına ve ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dağıtılacak.
"Yardıma muhtaçlara sahip çıkacağız"
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin görevlendirildiği atölyede incelemelerde bulundu. Proje ile kamu hizmetinin çok doğru şekilde uygulandığını kaydeden Yeldan, “Hükümlülerimiz atıl, kullanılmayan birçok malzemeyi yeniden kullanıma hazır hale getirmek üzere burada tamir ve bakımlarını yapıyor, Bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da çalışıp yaşlıları, kimsesizlere, güçsüzlere yardım ediyorlar. Kimsesi olmayan, yaşlı, bakıma muhtaç, ütüsünü yapamayan, çamaşırlarını yıkayamayan vatandaşlarımıza bu projeyle bizler sahip çıkacağız. Projeye katkı koyan herkese ve emeği geçen hükümlülerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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