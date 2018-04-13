TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yargılanmasına başlandı.
Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ekrem Eşkinat ve avukatı İzzet Güneş Gürseler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı.
Sanık Eşkinat'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame okundu.
Eşkinat savunmasında, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını öne sürdü.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Eşkinat, şunları kaydetti:
"Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa ilçe kongresine katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum."
Eşkinat'ın avukatı Gürseler, müvekkilinin belediye başkanı olması ve savunmasının da alınmış olması nedeniyle duruşmadan vareste tutulup kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan da Eşkinat'ın konuşmasında sarf ettiği kelimelerle isim kullanmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastettiğini belirtti.
Konuşmanın düşünce ifade etme sınırlarını aştığını, asılsız, haksız ve gerçek dışı olan söz konusu itham ve iddiaların tamamen kasıtlı olduğunu dile getirerek, sanık Eşkinat'ın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, Eşkinat'ın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Dava, 16 Ekim'e ertelendi.
-İddianameden
İddianamede, Mehmet Ekrem Eşkinat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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