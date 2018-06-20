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Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde yaşandı. Mustafa Canpolat idaresindeki araç, refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi.

Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Eskişehir Sivrihisar

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