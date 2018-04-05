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Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, Volkan Bayar hakkında, FETÖ soruşturması yürütüldüğünü açıkladı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi Eğitim Fakültesi'nde dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu belirtilen saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika habere göre, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

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FETÖ SORUŞTURMASI MI YÜRÜTÜLÜYORDU?

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının 1981 doğumlu araştırma görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

KATİL ZANLISI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTORA İÇİN GELMİŞ

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REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

ESKİŞEHİR VALİSİ: OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Saldırının sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" dedi. Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

AYŞE AYPAY: SALDIRGAN BAŞKALARINA İFTİRA ATAN BİR FETÖ'CÜYDÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof Dr. Ayşe Aypay, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu, zanlıyla ilgili bir buçuk yıldır şikayetçi olduklarını söyledi.

Aypay, "Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü. Vatan hainini korudular. Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular" dedi.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık.Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."

BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ülke gelişiyor iyice abdye benzedik
memleket nereye gidiyor
eğitim yerindeki olaya bak
eğitimle alakası yok demek ki. allah rahmet eylesin
Yuh artık
bu ülkeyi bu hale getiren % 51 ahirette iki elim yakınızda olcak allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
üniversiteler de bile güven ve huzur kalmadı :(
Bakalım neler yaşattılar zavallı asistana. Durup duruken kimse kimseyi öldürmez. Çıldırtmışlar demek ki.
Fetöcüdür fetöcü kesin.Akşam ahaberin sunuş şekli bu olur yüzde doksan
bu amerika da ki okul saldırılarından etkileniyor psikopatlar.
Degermiydi bilmiyorum ama kesinlikle değmezdi. hem kendini yaktın hemde arkadaşlarını.
neler oluyor turkiye nereye gidiyor basimiz sagolsun eskisehir bunlar okumus insanlar dikkatli olmak lazim
Bu nasıl iş ? Orada güvenlik yok mu ? Üniversiteye elini kolunu sallayarak silahla girilmesi nedir? Bu güvenlik zafiyeti . Ölenlere Allahtan rahmet , yakınlarına baş sağlığı dilerim .
kimmiş merak ettirmeyin adami
şüpheli vurulan şahısları daha önce fetocu diye ihbar eder ,onlarda şüpheli üzerinde baskı kurarlar ve sonuç 4EX
ilginç
Allah sonumuzu hayır etsin ..
acaba neden biri eğitim fakültesine gidecek 4 kişiyi öldürecek öldürtecek kadar neler oldu acaba sorgulanması lazım
"Şimdilik dört ölü var" diyor REKTÖR..Beklentiniz mi var ?
öğretim elemanları öğretim üyeleri ne varsa deki hocalar Senin karını ve kızını alıp otel odalarında öldürüp tekrar serbest kalabiliyorsa bu ülkede Bunlarında ölümü gayet normaldir
kesin dedikodudur. deyilse ayak kaydırmacadır insan niye boyle bişey yaparki yoksa
volkan bayar 81 Ankara doğumlu şüpheli
Allah sonumuzu hayır etsin inşallah
Çok yazık, Allah rahmet eylesin
Iyi insan olmak. Ali koç'un dedigi gibi ilk okuldan üniversite'ye kadar okul müfredatına konmali. TARTIŞILMAZ GERÇEK!!!!
Pamukkale üniversitesi nde okuyorum Türkiye'nin en büyük kampuslerinden birine sahip 2 araba girişi 2 de üst yaya girişi var ama kontrol 0 . isteyen herkes elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor . çantaya silah bomba bıçak herşey sokulabilir istense . üniversitelerde sıkı güvenlik olması lazım özellikle giriş çıkışlarda . öğrenci ya da personel olmayan birini kampüse almican kardeşim .
Öncelikle ölenlere rahmet yakınlarına sabır. Üniversitelerde olması muhtemel olaylar. 1.Üniversitelerde hiç bir hocayı şikayet edemezsiniz böyle durumlarda haklı haksız durumuna bakılmadan hocalar arasında gruplaşma oluyor. 2.Dekanlar diğer hocaların desteğini kaybetmemek için bazı şeyleri görmezden gelebiliyor.Bizim futbol hakemleri gibi yani durumu idare ediyorlar. 3.Atama bekleyen 20 kişi varsa en başarılı olan değil hocaların istediği atanır. 4.Hocalar araştırma kolik değil ünvan kolik olduğundan Ünvanı fazla olan az olanı ezmeye çalışıyor. Sebep burada. Akşam haberlerde görüşmek üzere...
YERLİ TEKSAS ELİNE SİLAH ALAN DEHŞET SAÇIYOR
yönetici olmak zor iş.herkes makam mevki sahibi olabilir ama yönetici olamaz.haksızlıklar ve baskı sonucu böyle patlamalar olur.her iki tarafada yazık günah.dekan zamanında dinleseydi çözüm üretseydi belkide olmayacaktı...
Allah yakınlarına sabır versin
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