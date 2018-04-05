Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi Eğitim Fakültesi'nde dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu belirtilen saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika habere göre, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.
FETÖ SORUŞTURMASI MI YÜRÜTÜLÜYORDU?
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının 1981 doğumlu araştırma görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.
ESKİŞEHİR VALİSİ: OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Saldırının sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" dedi. Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.
AYŞE AYPAY: SALDIRGAN BAŞKALARINA İFTİRA ATAN BİR FETÖ'CÜYDÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof Dr. Ayşe Aypay, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu, zanlıyla ilgili bir buçuk yıldır şikayetçi olduklarını söyledi.
Aypay, "Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü. Vatan hainini korudular. Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular" dedi.
SORUŞTURMANIN NEDENİ
Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık.Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."
BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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