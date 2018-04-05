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Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, Volkan Bayar hakkında, FETÖ soruşturması yürütüldüğünü açıkladı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi Eğitim Fakültesi'nde dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu belirtilen saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda asıl hedefin dekan olduğu belirtildi. Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında üniversite personeli üzerine ateş açtı. Bayar gözaltına alındı.

FETÖ SORUŞTURMASI MI YÜRÜTÜLÜYORDU?

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının 1981 doğumlu araştırma görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

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KATİL ZANLISI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTORA İÇİN GELMİŞ

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REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

AYŞE AYPAY: SALDIRGAN BAŞKALARINA İFTİRA ATAN BİR FETÖ'CÜYDÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof Dr. Ayşe Aypay, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu, zanlıyla ilgili bir buçuk yıldır şikayetçi olduklarını söyledi.

Aypay, "Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü. Vatan hainini korudular. Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular" dedi.

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: DEHŞET VERİCİ OLAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin, savcılığın açtığı soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde silahlı saldırı sonucu 4 akademisyenin hayatını kaybettiği bilgisini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Saraç, saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun."

BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
ülke gelişiyor iyice abdye benzedik
Ak Koyunlar Partisi tarafından yönetiliyoruz normaldir
adam 83 kisiyi Fetö mensubu diye ihbar etmis.kadere bak ki fetöcü olarak islem görecek...canınızin sıkıldıgina Fetö deyin kurtulun...
memleket nereye gidiyor
eğitim yerindeki olaya bak
eğitimle alakası yok demek ki. allah rahmet eylesin
Yuh artık
bu ülkeyi bu hale getiren % 51 ahirette iki elim yakınızda olcak allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
Bakalım neler yaşattılar zavallı asistana. Durup duruken kimse kimseyi öldürmez. Çıldırtmışlar demek ki.
@yasamay Saldırgan İslâm düşmanı olabilir.
Fetöcüdür fetöcü kesin.Akşam ahaberin sunuş şekli bu olur yüzde doksan
üniversiteler de bile güven ve huzur kalmadı :(
Degermiydi bilmiyorum ama kesinlikle değmezdi. hem kendini yaktın hemde arkadaşlarını.
Bu nasıl iş ? Orada güvenlik yok mu ? Üniversiteye elini kolunu sallayarak silahla girilmesi nedir? Bu güvenlik zafiyeti . Ölenlere Allahtan rahmet , yakınlarına baş sağlığı dilerim .
bu amerika da ki okul saldırılarından etkileniyor psikopatlar.
neler oluyor turkiye nereye gidiyor basimiz sagolsun eskisehir bunlar okumus insanlar dikkatli olmak lazim
şüpheli vurulan şahısları daha önce fetocu diye ihbar eder ,onlarda şüpheli üzerinde baskı kurarlar ve sonuç 4EX
acaba neden biri eğitim fakültesine gidecek 4 kişiyi öldürecek öldürtecek kadar neler oldu acaba sorgulanması lazım
Allah sonumuzu hayır etsin ..
"Şimdilik dört ölü var" diyor REKTÖR..Beklentiniz mi var ?
ilginç
kimmiş merak ettirmeyin adami
Iyi insan olmak. Ali koç'un dedigi gibi ilk okuldan üniversite'ye kadar okul müfredatına konmali. TARTIŞILMAZ GERÇEK!!!!
öğretim elemanları öğretim üyeleri ne varsa deki hocalar Senin karını ve kızını alıp otel odalarında öldürüp tekrar serbest kalabiliyorsa bu ülkede Bunlarında ölümü gayet normaldir
Öncelikle ölenlere rahmet yakınlarına sabır. Üniversitelerde olması muhtemel olaylar. 1.Üniversitelerde hiç bir hocayı şikayet edemezsiniz böyle durumlarda haklı haksız durumuna bakılmadan hocalar arasında gruplaşma oluyor. 2.Dekanlar diğer hocaların desteğini kaybetmemek için bazı şeyleri görmezden gelebiliyor.Bizim futbol hakemleri gibi yani durumu idare ediyorlar. 3.Atama bekleyen 20 kişi varsa en başarılı olan değil hocaların istediği atanır. 4.Hocalar araştırma kolik değil ünvan kolik olduğundan Ünvanı fazla olan az olanı ezmeye çalışıyor. Sebep burada. Akşam haberlerde görüşmek üzere...
kesin dedikodudur. deyilse ayak kaydırmacadır insan niye boyle bişey yaparki yoksa
Pamukkale üniversitesi nde okuyorum Türkiye'nin en büyük kampuslerinden birine sahip 2 araba girişi 2 de üst yaya girişi var ama kontrol 0 . isteyen herkes elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor . çantaya silah bomba bıçak herşey sokulabilir istense . üniversitelerde sıkı güvenlik olması lazım özellikle giriş çıkışlarda . öğrenci ya da personel olmayan birini kampüse almican kardeşim .
Hükümet yanlısı kişiler FETÖ elemanı bile olsa dokunulmuyor, bende ihbar etmiştim ama kaale alan olmadı, halis mulis Fetö elemanı ailece destek veren bir örgüt oldukları halde şuan çaykur istanbul bölge dağıtımı ve seymenoğlu inşaat'ın entaş inşaatın sahibi kendileri.
volkan bayar 81 Ankara doğumlu şüpheli
yönetici olmak zor iş.herkes makam mevki sahibi olabilir ama yönetici olamaz.haksızlıklar ve baskı sonucu böyle patlamalar olur.her iki tarafada yazık günah.dekan zamanında dinleseydi çözüm üretseydi belkide olmayacaktı...
Allah sonumuzu hayır etsin inşallah
YERLİ TEKSAS ELİNE SİLAH ALAN DEHŞET SAÇIYOR
Çok yazık, Allah rahmet eylesin
Tam 102 kişiyi bu fetöcü şu fetöcü diyerek ihraç ettirmiş ihraç ettirdiklerinin büyük kısmı 10 ay 15 ay arasında hapis yattıktan sonra çoğunluğu berat etmiş. piskopat 10 yıldır yr doç kadrosunu alamadığı için intikam ateşiyle iftira atıyordu şimdi cinayete ulaştı demekki
etme bulma dünyası..zamanın da çete olup.adamı bezdirirseniz canın dan.o dagelir gelecek nesil için kendini feda eder...idret olsun.kımse çete olmasın..adamı ezerseniz...sonu bu olur. ben geçmişte yasadım.böyle durumlar....
ülke hiç güvenli deil... biran önce kaçmak lazım... canımızı yoldamı buldk yahu
Dekan yalan söylüyor suan birine atılacak en iyi çamur FETO cudur kelimesi Madem FETOcu idi neyi beklediniz bunça zaman kesin işin içinden rant kavgası cıkacak Okullarda buna ilk okul bile dahil rantlar dönüyor kantin olayı ilk başta sonra iste okullla ilgili ihaleler buralarda çıkar amaçlı devlet zarara sokulup kendilerine kazanç elde eden bir ton Ögretim üyesi var devlet bu olaydan sonra bunları arastırmalı bençe Artı bu kurumlarda güvenlikler var ne ise yarıyor soruyorum ? Oturup telefonla ugrasmaktan baska
bu arada muhalefete gün doğacak eleştirilerin dozu artacak
@sanlises FETÖ YA SEVMESENİZDE SAYGI DUYACAKSINIZ DİYEN BİTSİN BU HASRET DİYENLER BU ÜLKE FETÖ NUN BÜYÜMESİNİ TEŞVİK ETTİ. YAZIK DEĞİL Mİ BU T.C. DE YAŞAYANLARA HİÇ KİMSENİN EVİNDE YOLDA HUZUR YOK BUNU MUHALEFETİ YAPTI EŞEK GÖZLÜĞÜ İLE BAKARSAN ÖYLE
Allah yakınlarına sabır versin
EVET REKTÖR KASILA KASILA. CANLI YAYIN YAPİYOR YOK FETOYMUŞ YOK SORUŞTURMAYMIŞ KİM BİLİR NE PİSLİKLER DÖNÜYOR ÜSTÜ FETOCU DİYEÖRTÜLECEK OKULLARDA LİSE ÜNİVERSİTELER ARTIK. DERİN DEVLET ADAMLARI YERLŞTRILDI ÖĞRENCİLERE OKUMA HAKKI HATTA TRÖRİST OLARAK ONLARDAN OLMAZSA ODDUDEKİ 10 ÖĞRENCİ CEZA EVINDE DÜN ALARA YI KULLNIP KULLNIP ÖLDÜREN CANI REKTÖRLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DIŞRDA NEZARETE BİLE ATILMAMIŞ TELFINUNA EL KONMAMIŞ
rektör ne seviyesiz açıklama yapmış öyle. şimdilik 4 ölü. kayıp bile değil. torpilli imam hatipli rektör modeli. bir de vaki fetm soruşturmasını cevapsız burakmış, mynetin ilk paragrafı ile çelişiyor. neyse baştan sona trajedi ve ironi dolu bir haber
Eskişehir'deki olayın güvenlik ile bir ilgisi yok. içerde hastane var. Binlerce hasta, öğrenci aynı kapıdan girip çıkıyor. içeri giren devlet memurlarının üstünü arabalarını teker teker aramak saçma olur. Hadi diyelim ki herkesi didik didik aradınız. Birçok Üniversitenin etrafı duvar, tel örgü olsa bile dışarıdan demir korkulukların üstünden silahı içeri atar. içeri kimlikle normal girer. Silahı attığı yerden alıp yine aynısını yapar. Böyle olayların engellenebilme ihtimali malesef yok.
bir kisiyi de oldurse muebbet dort kisiyi de. millet toplu oldurmeye basladi. tetige bastimi durmanin anlami yok diye dusundu galiba. idam sart diyenlere kiziyorum ama daha agir ceza sart. artik idam, ulkeden ihrac, hadim,...
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