Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi Eğitim Fakültesi'nde dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu belirtilen saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda asıl hedefin dekan olduğu belirtildi. Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında üniversite personeli üzerine ateş açtı. Bayar gözaltına alındı.
FETÖ SORUŞTURMASI MI YÜRÜTÜLÜYORDU?
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının 1981 doğumlu araştırma görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.
KATİL ZANLISI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTORA İÇİN GELMİŞ
REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.
AYŞE AYPAY: SALDIRGAN BAŞKALARINA İFTİRA ATAN BİR FETÖ'CÜYDÜ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof Dr. Ayşe Aypay, saldırıdan kıl payı kurtulduğunu, zanlıyla ilgili bir buçuk yıldır şikayetçi olduklarını söyledi.
Aypay, "Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü. Vatan hainini korudular. Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular" dedi.
YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: DEHŞET VERİCİ OLAY
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin, savcılığın açtığı soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancının tam olduğunu bildirdi.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde silahlı saldırı sonucu 4 akademisyenin hayatını kaybettiği bilgisini derin üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Saraç, saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun."
BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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