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Eskişehir'deki üniversitede katliam! İşte olay yerinden ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Kan donduran saldırıya ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor.

Eskişehir'deki üniversitede katliam

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İşte olay yerinden ilk kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir osmangazi üniversitesi silahlı saldırı

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