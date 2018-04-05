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Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni konuşacağım' diyerek olayın perde arkasını anlattı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayşe Aypay, katliamın ardından sinir krizi geçirdi. Arkadaşları uzun süre Aypay'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Doç. Dr. Aypay şu açıklamayı yaptı:

"YÖK'e Rektörlüğe Bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar.

Volkan Bayar'ın dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu. Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın beşinci cenazesi bendim.

YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1,5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayar'a. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?

Eskişehir'deki üniversitede katliamEskişehir'deki üniversitede katliam

Bütün bunlara rağmen rektörlük sonuna kadar korudu. YÖK de korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar, ta ki bugün 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar'ın birinci hedeflerinden biri olarak ben de beşinci cenaze olarak yatıyordum.

Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimiz sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeler. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?

Mikail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var. Fatih Özmutlu, vatansever tertemiz bir insan.Serdar, gencecik bir insan. Yazık değil miydi bunlara?"

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte silahlı saldırı Doç. Dr. Ayşe Aypay

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