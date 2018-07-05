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Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Operasyonda 2'si muvazzaf 5 astsubay gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 asker gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan 2'si muvazzaf, 2'si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubay, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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