Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 asker gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan 2'si muvazzaf, 2'si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubay, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

