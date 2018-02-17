ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimlik bilgileri bize özellikle aitken, zihni ve gönlü başka kültürlerin kontrolüne geçmiş bir nesille hiçbir hedefimize ulaşamayız. Bunun için önümüzdeki dönemde eğitimi ve kültürü önceliklerimizin en üst sıralarına çıkartmakta kararlıyız. Aksi takdirde geleceğimizin tehdit altına gireceğini biliyoruz." dedi. Erdoğan, Odunpazarı'ndaki "Eskişehir Modern Sanat Müzesi Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, başbakanlığı döneminden beri prensip olarak temel atma törenlerine iştirak eden birisi olmadığını, sadece açılış törenlerine katıldığını söyledi. Temel atma törenlerinin geçmişinde çok garip bazı tecellilerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Temeller atılmıştır, atıldığı yerde kalmıştır. Biz, 'Öyle yapmayacağız. Temeli arkadaşlar atsın, biz de açılışlarına gidelim.' dedik. Bunun istisnaları da oluyor. İşte bugün de böyle bir istisna vesilesiyle bir aradayız. Gençlik yıllarımdan beri ülkemizin en önemli kültür insanlarından biri olarak gördüğüm Nabi Avcı hocamızın özellikle teşvikleriyle hayata geçirildiğini bildiğim bu müzenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, müzeyi Eskişehir'e kazandıracak Polimeks Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'ya ve ortağı Cem Siyahi'ye ülkenin özellikle kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Ülkede özel müzeciliğin maalesef olması gerektiği yerde bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu bakımdan Eskişehir'de inşaatı ve içine yerleştirilecek eserlerin yanı sıra yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetle böyle bir eserin ortaya çıkmasına büyük önem verdiğini kaydetti. Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin ziyaretçi sayısının bir ara 30 milyona yaklaştığını anımsatarak, "Bu sayı son yıllarda turizm sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılı dönem sebebiyle 20 milyona geriledi. Bu yıldan itibaren yeniden 30 milyonun üzerine doğru bir yükselişin yaşanacağına inanıyorum. Özel müzelerimizin ziyaretçi sayılarıyla ilgili bir istatistik olmamakla birlikte, arzu ettiğimiz rakamın gerisinde olduğu aşikardır." değerlendirmesinde bulundu. Polimeks'in kurduğu ve temeli atılacak müzenin, sahip olduğu diğer unsurlarla "özel müzecilik" alanında yeni bir çığır hatta çekim alanı oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Temenni ederim ki bu adımların atılması ve çoğalması, hakikaten ülkemiz için çok çok farklı bir gelişime de vesile olacaktır. Sadece kapısına kadar gelen insanları kabul eden değil, onları buraya gelmeye teşvik eden bir anlayışla kurulduğunu gördüğüm bu müze, benzer yeni eserlerin ortaya çıkması için de ilham kaynağı olacaktır. Eskişehir hem tarihi misyonu hem bugünkü potansiyeli hem de geleceği konusunda verdiği umutla böyle bir eser için en isabetli seçimdir. Eskişehirlilerin idarecileri ve halkıyla yapılacak esere sahip çıkarak, bu konuda adımların atılmasına teşvik edeceklerini düşünüyorum." - "Sürekli söylenen, 'Bunların ihracını niye yapmıyorsunuz?" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerin ve toplumların gücü neyle ölçülür?" diye sorulduğunda, kültür ve sanatı ilk sıralara yerleştirmekte asla tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Bugün küresel güç görülen ülkelere bakıldığında onları günlük hayatın her alanında asıl karşılarına çıkartanın kültür ve sanat ürünleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin son yıllarda televizyon dizilerini küresel düzeyde pazarlamakla yaptığı açılımı, başka hangi araçla gerçekleştirebilirdik açıkçası bilemiyorum. Şu anda dünyanın neresine gidersek gidelim, aldığım bütün bu noktadaki teveccühler gösteriyor ki bu noktada çok geç kalmışız. Atılan bu adımlarla bizlere sürekli söylenen, 'Bunların ihracını niye yapmıyorsunuz?' Onun için de şu anda gerek TRT olsun gerekse diğer bu sektördeki dostlarımız olsun, dublajlarıyla, yaptıkları çalışmalarla hakikaten yoğun bir gayretin içindeler. TRT'nin bu açılımı, attığı bu adımlar ve diğer özel sektöre ait atılan bu adımlar, ciddi manada bir talebi de getiriyor. Belirli bir maddi güce ulaşmış her kişi, kurum ve devlet, çok doğru bir şekilde önce kültür ve sanat alanında ciddi adımlar attıkları sürece, Türkiye'nin hem dünyadaki yeri çok daha güçlü olacak hem de ülke içinde başta gençlik olmak üzere, onların da ufku buna göre gelişecek, genişleyecektir." - "Göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahip olduğumuza inanıyorum"

Türkiye'nin kültür ve sanat konusunda eksiği olmadığına, tam tersine göz kamaştırıcı zenginliğe sahip bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim sıkıntımız, elimizdeki bu büyük hazineyi değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamayışımızdır. Birkaç yüzyıllık tarihinden, dünya kültür ve sanat piyasasını ele geçirecek kadar malzeme üretenleri görünce, bu konudaki ihmalimizin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın ilk yerleşim yerinden başlayarak her türlü tarihi zenginliğe sahip olup da bunu sergileyememenin, anlaşılabilir olmadığını dile getirdi. Sözlü ve yazılı edebiyattan müziğe kadar, Türk kültürünün çeşitliliği ve göz alıcılığı karşısında hayran olmayan kimseyi görmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ama ülkemizde birileri bu zengin mirasın üzerini örtmekle, tahrip etmekle hatta kimi ruhu çoraklaşmışlarda gördüğümüz gibi aşağılamakla meşguldür. Kimlik bilgileri bize özellikle aitken, zihni ve gönlü başka kültürlerin kontrolüne geçmiş bir nesille hiçbir hedefimize ulaşamayız. Bunun için önümüzdeki dönemde eğitimi ve kültürü önceliklerimizin en üst sıralarına çıkartmakta kararlıyız. Aksi takdirde geleceğimizin tehdit altına gireceğini biliyoruz."

Erdoğan, cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal'in, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." derken bunu ifade ettiğini söyledi. Bu damarlardan yoksun olarak geleceğe yürünemeyeceğine işaret eden Erdoğan, "Büyük, güçlü devlet ve millet olmamızın şartı, hayat damarlarımızın hepsini de canlı tutmaktan geçiyor. Bu bakımdan kültüre ve sanata yapılan her yatırım bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor." dedi. Erdoğan, temeli atılacak sanat müzesinin, Eskişehir'in özgün kültür mirasından aldığı ilhamla yeni dönemde hedeflere ulaşılması konusunda katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Müzenin tasarımının odun ağırlıklı yapılıyor olmasının da bu işe ayrı zenginlik katacağına dikkati çeken Erdoğan, malzeme seçimindeki hassasiyetin müzeye ayrı bir güç ve güven getireceğini vurguladı. - Erdoğan, "Vav" harfi çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında, beraberindekilerle müzenin açılışının yapılacağı alana geçti. Erdoğan, burada kendisi için hazırlanan boş tuvale, Arapça'daki "Vav" harfini hat sanatına uygun şekilde çizdi.