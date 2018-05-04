Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı, Alp Havacılık Fabrikası'nda çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.
Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi 8'inci caddeki fabrikada çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Bir çok itfaiye ekibi tarafından yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ettiği sırada Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından son durum ile alakalı bir açıklama yapıldı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
Havacılıkta oksijen tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın EOSB itfaiye biriminin tüm ekipleri ile anında müdahalesi yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yangında ölü ve yaralı olmaması sevindiricidir."
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Mahkeme bu itirafla yankılandı: Fethullah Gülen üzerindeki atleti çıkarıp hediye olarak bana gönderdi!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun
Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum