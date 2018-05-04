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Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Son dakika haberine göre, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı, Alp Havacılık Fabrikası'nda çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı.

Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi 8'inci caddeki fabrikada çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Bir çok itfaiye ekibi tarafından yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ettiği sırada Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından son durum ile alakalı bir açıklama yapıldı. Meydana gelen yangında ölü ve yaralının olmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

Havacılıkta oksijen tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın EOSB itfaiye biriminin tüm ekipleri ile anında müdahalesi yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yangında ölü ve yaralı olmaması sevindiricidir."

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