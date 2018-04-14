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Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın istihbarat elemanı ve muhbir olarak çalıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar'ın ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat veya muhbiri olarak çalışmadığını ve bu yönde kendisi ile görüşülmediğini bildirdi.

EMNİYET İÇİN ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişinin tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin, bazı basın yayın organlarında, olayın faili Volkan Bayar'ın, emniyet istihbaratının elemanı ve muhbiri olduğu, bazı üst düzey emniyet yöneticileri ile görüştüğü, eylem öncesinden kurumların haberdar olduğu, olayın Hrant Dink cinayetiyle özdeşleştirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığının müşahede edildiği öne sürüldü.

"NE 15 TEMMUZ ÖNCESİ NE DE SONRASI..."

Güvenlik güçlerinin sözde saldırıdan haberdar olmasına rağmen tedbir almadığı iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Böyle bir saldırı ihbarı veya duyumu hiçbir şekilde Emniyet Müdürlüğüne gelmemiş, herhangi bir tedbir talebinde de bulunulmamıştır. Adı geçen şahıs ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat elamanı veya muhbiri olarak çalışmamış ve bu yönde kendisi ile görüşülmemiştir. Emniyete sürekli olarak gelip gittiği ve sık sık iletişime geçtiği iddiası tamamen asılsızdır. Adı geçen şahsın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına iki kez trafik tescil, 5 kez silah ruhsat işlemleri için geldiği, ayrıca 3 Ekim 2016 tarihinde TEM Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçe vermek istediği, şahsın KOM Şubeye yönlendirildiği, son olarak 31 Ocak 2018 tarihinde Ankara'dan gelen talimat doğrultusunda ifade vermek amacıyla KOM Şubeye geldiği kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır."

"FETÖ İLE MÜCADELEYİ OLUMSUZ ETKİLER"

Açıklamada, bu tür haberlerle, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan tüm çalışmaların sanki "asılsız ihbarlara dayandırılarak yürütüldüğü" algısıyla bilerek veya bilmeyerek terör örgütünün propagandasına alet olunduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görülmekte olup, FETÖ terör örgütü ile mücadele eden güvenlik görevlilerinde ve kamuoyunda olumsuz bir havanın oluşmasına sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir. Asılsız haber ve iftiralarla kurumları ve yöneticileri yıpratmaya yönelik bu tür haberlerle ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi volkan bayar istihbarat Muhbir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ama adama helal olsun yani daha dün bir tane öğretim görevlisi milletinin kızını otel odasında öldürdü kullandığı 2 yıl 3 yıl sonra canını aldı ve şu anda elini kolunu sallayarak serbest geziyor cezaevine bile girmedi intihar süsü verildi ben bu üst düzey insanları acımıyorum bunları teker teker katrletmek istiyorum
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