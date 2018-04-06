Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan Bayar ile birlikte gözaltına alınan S. A.Bayar'ın üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen S.A. Bayar'ın eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. S. A. Bayar'ın polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Volkan Bayar, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan Bayar, gözaltına alındı.



Volkan Bayar

VALİ ÇAKAMAK'TAN AÇIKLAMA

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış."

İŞTE SALDIRGANIN İLK İFADESİ

"Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün (dün) bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan Bayar'nın eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."