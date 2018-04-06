Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Türkiye dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Volkan Bayar, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan Bayar, gözaltına alındı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eski eşi S. A. Bayar da gözaltına alındı.
2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ
DHA'nın aktardığına göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.
BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR
Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan Bayar ile birlikte gözaltına alınan S. A.Bayar'ın üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen S.A. Bayar'ın eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. S. A. Bayar'ın polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Volkan Bayar
VALİ ÇAKAMAK'TAN AÇIKLAMA
Vali Özdemir Çakacak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:
"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış."
İŞTE SALDIRGANIN İLK İFADESİ
"Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün (dün) bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan Bayar'nın eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."
REKTÖRDEN AÇIKLAMA
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını başsağlığı diledi.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK
Saldırının ardından hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Gönen, "Yarın (bugün) saat 11.00'de rektörlük önünde tören düzenleyeceğiz." dedi.
"ODAYA GİRDİĞİMDE HOCAM CANSIZ ŞEKİLDE YATIYORDU"
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Görevlisi Volkan Bayar tarafından yapılan saldırı sonucunda 2 eğitim görevlisi 1 dekan yardımcısı ve 1 bölüm sekreterinin hayatını kaybettiği olayı gören bölüm öğrencisi "Tamamen şahit olmadım. Silah seslerini duydum. Hocamın odasını girdiğim zaman cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Yaklaşık 20 el silah sesi duydum. Kantinde hocamı beklerken oldu. Ölen hocalarımız dersimize giriyordu. Ailelerimiz bizi buraya okumak için gönderiyor” dedi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti. Üç akademisyen 1 fakülte sekreterinin hayatını kaybettiği olayda ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Fakülte önüne sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahale etti.
Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum