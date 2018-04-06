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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 02:40 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi. Öte yandan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın ilk ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Volkan Bayar'ın eski eşi de gözaltında.

Türkiye dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Volkan Bayar, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan Bayar, gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eski eşi S. A. Bayar da gözaltına alındı.

2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

DHA'nın aktardığına göre; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Bu arada üniversitede katliam yapan Volkan Bayar ile birlikte gözaltına alınan S. A.Bayar'ın üç yıldır ayrı yaşadıkları ve bir yıl önce de boşandıkları öğrenildi. Çiftin resmi olarak boşanmalarına rağmen S.A. Bayar'ın eski eşinin soyadını kullandığı belirlendi. S. A. Bayar'ın polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Volkan Bayar

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştıSaldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

VALİ ÇAKAMAK'TAN AÇIKLAMA

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış."

İŞTE SALDIRGANIN İLK İFADESİ

"Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün (dün) bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan Bayar'nın eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

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REKTÖRDEN AÇIKLAMA

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını başsağlığı diledi.

BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK

Saldırının ardından hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Gönen, "Yarın (bugün) saat 11.00'de rektörlük önünde tören düzenleyeceğiz." dedi.

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"ODAYA GİRDİĞİMDE HOCAM CANSIZ ŞEKİLDE YATIYORDU"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Görevlisi Volkan Bayar tarafından yapılan saldırı sonucunda 2 eğitim görevlisi 1 dekan yardımcısı ve 1 bölüm sekreterinin hayatını kaybettiği olayı gören bölüm öğrencisi "Tamamen şahit olmadım. Silah seslerini duydum. Hocamın odasını girdiğim zaman cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Yaklaşık 20 el silah sesi duydum. Kantinde hocamı beklerken oldu. Ölen hocalarımız dersimize giriyordu. Ailelerimiz bizi buraya okumak için gönderiyor” dedi.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti. Üç akademisyen 1 fakülte sekreterinin hayatını kaybettiği olayda ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Fakülte önüne sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahale etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındıEskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
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