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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi, saldırgan Volkan Bayar'ın eşinin de gözaltına alındığını duyurdu. Eskişehir Valisi Çakacak, yaptığı açıklamada Volkan Bayar'ın ön ifadesinde Yasir Armağan'ın şikayeti üzerine açılan idari soruşturma yazısı eline geçince sinirlendiğini ve silahını alarak cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Vali, saldırganın eşinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olayın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açıklamalarda bulundu.

VALİ SALDIRGANIN İLK İFADESİNİ ANLATTI

Olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın ilk ifadesini anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Vali Çakacak, "Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı. İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor. Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor" dedi.

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boş işler ölen öldüğü ile kalıyor? lanet olsun bu düzene.
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