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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi serbest bırakıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (37) ile eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ESKİ EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

ESOGÜ'de dün Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüş, olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı.

Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ilginç bir haber 4 kişiyi öldüren tutuklanmış ;) şok olduk resmen ;))) nasıl olur ?
gizlilik niye alındı? kimlere dokunuyordu ucu yada hangi tarikata bağlıymış onu deyin
EŞİ TABİKİ SERBEST KALICAK
Adalet malasef ki yerini bulmadı.. kısasa kısas olmalı.. !!!!!
ışidcılar serbest. Bunlar niye içerde?
Öyle bir haber yapıyorsunuz ki,hayret edilecek gibi ''tutuklandı''.yok serbest bırakılsaydı.
yok bir de serbest bırakaydınız...
başka ne karar bekliyordum mynet başlığa bak
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