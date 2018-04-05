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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki menfur olayı gerçekleştiren araştırma görevlisi olan Volkan Bayer, hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına dair açıklama yaptı.YÖK’ten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki menfur olayı gerçekleştiren araştırma görevlisi olan Volkan Bayer hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığımıza 3 adet şikayet dilekçesi verilmiş olup, bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki menfur olayı gerçekleştiren araştırma görevlisi olan Volkan Bayer, hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına dair açıklama yaptı.
YÖK’ten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki menfur olayı gerçekleştiren araştırma görevlisi olan Volkan Bayer hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığımıza 3 adet şikayet dilekçesi verilmiş olup, bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir" denildi.

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