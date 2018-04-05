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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Saldırıda hayatını kaybedenler için yarın rektörlük önünde tören düzenlenecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için yarın rektörlük önünde tören yapılacak.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını başsağlığı diledi.

Saldırının ardından hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Gönen, "Yarın saat 11.00'de rektörlük önünde tören düzenleyeceğiz." dedi.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasının 3. katında, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

İlk olarak saldırgan Volkan B, ardından da eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

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cinayet Eskişehir ESOGÜ saldırı

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