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Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, zanlının eski eşi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (37) ile eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

ESOGÜ'de dün Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüş, olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı.

Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

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