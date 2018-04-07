Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

TOKAT (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan, Tokat'ta toprağa verildi.
Mikail Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınlarınca Turhal Devlet Hastanesinden helallik alınmak üzere Kova Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Eşi Pınar Eryiğit, anne Fadime ve baba Ömer Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Yalçın'ın kardeşi Habil Zengin, "Eli kalem tutan kardeşim, sana nasıl kıydılar. Sen terör örgütü üyesi değilsin." diyerek ağladı.
Yalçın'ın cenazesi, Üçyol Köyü Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.
- Oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazesi de Tokat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Helallik alınmasının ardından cenaze, Takkeciler Camisi'ne getirildi.
Öğlen namazını müteakiben emekli imam olan babası Fahri Armağan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Armağan'ın cenazesi, Erenler Mezalığı'nda defnedildi.
- Olay
ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.
ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar, gözaltına alınmıştı.
Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.
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