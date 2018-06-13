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Eskişehir Şehir Tiyatroları 130 bin seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Bu yıl 350 kez sahneye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının oyunları, 130 bin tiyatrosever tarafından izlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çeşitli kentlerdeki turneleri dahil 130 bin seyirci sayısına ulaştı.

Şehit Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 tiyatro sezonu Gençlik Sahnesi kursiyerlerinin sahnelediği "Sen de Gitme Triyandafilis" adlı oyunun son gösterimi ve sertifika töreniyle sona erdi.

2017-2018 tiyatro sezonunu birbirinden farklı yeni oyunları ile renklendiren Şehir Tiyatroları, ekim ayından bugüne haftanın 6 günü her ay en az 15 farklı oyun ve yaklaşık 40 temsil sahneleyerek seyirci karşısına çıktı.

Ekim ayı başında perdelerini açan Şehir Tiyatroları sezon boyunca 7 yetişkin, bir gençlik ve bir de çocuk oyunu olmak üzere toplam 9 yeni oyunu izleyicisiyle buluşturdu. 350'nin üzerinde temsil veren Şehir Tiyatroları, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi farklı illere düzenlediği turneler de dahil yaklaşık 130 bin seyirci sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 2018-2019 tiyatro sezonunda seyircisiyle buluşturacağı yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tiyatro

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