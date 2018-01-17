HABER

Eskişehir şehitlerine ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 21:03 | Son Güncelleme 8 saat önce

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA, (DHA)- ESKİŞEHİR'den kalktıktan sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin Eskişehir ve Kütahya'da oturan yakınları gözyaşına boğuldu. Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı'nın Kütahya'daki annesi Hava Arlı, pencereden evine gelen askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN ANNESİ PENCEREDEN BAKTI

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın yakınları gözyaşına boğuldu. Askeri yetkililer, şehit olan evli 2 çocuk babası Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın şehadet haberini Kütahya'nın Meydan Mahallesi Yazar Sokak'ta oturan ve yalnız yaşayan annesi Hava Arlı'ya verdi. Oturduğu 3 katlı apartmandaki evinin balkonuna Türk Bayrağı asılan Hava Arlı, pencereden kapının önündeki askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

Şehit Ömer Kadir Arlı'nın Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'ndeki evinde de gözyaşları sel oldu. Askeri yetkililer astsubayın şehit haberini eşi Berna Arlı'ya verdi. Duru (4) ve Ömer (4) adında 2 çocuğu olan anne Berna gözyaşlarına boğuldu. Duru da okul servisinden indikten sonra babasının şehit olduğunu evinin önündeki yakınlarından öğrendi.

Evli bir çocuk babası Yüzbaşı Ali Şahin'in şehit haberini de Yıldıztepe Hava Lojmanları'nda oturan yakınlarına askeri yetkililer verdi.

Binbaşı Ümit Karamustafa'nın şehit haberini de Batıkent Mahallesi Cevizlik Sokak'ta oturan eşi Meryem'e Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile askeri yetkililer verdi. Şehit binbaşının Öykü ve Masal adında 2 kızının olduğu belirtildi.

Şehitler için yarın Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Binbaşı Ümit Karamustafa ile Yüzbaşı Ali Şahin'in toprağa verilmek üzere memleketleri Ordu'ya götürüleceği, astsubay Ömer kadir Arlı'nın ise Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

İlginizi Çekebilir

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pistten çıkan uçaktan sonra flaş karar! Kapatıldı

Pistten çıkan uçaktan sonra flaş karar! Kapatıldı

Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.