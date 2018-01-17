Eskişehir şehitlerine ağlıyor

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA, (DHA)- ESKİŞEHİR'den kalktıktan sonra Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin Eskişehir ve Kütahya'da oturan yakınları gözyaşına boğuldu. Şehit astsubay Ömer Kadir Arlı'nın Kütahya'daki annesi Hava Arlı, pencereden evine gelen askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN ANNESİ PENCEREDEN BAKTI

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucunda şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın yakınları gözyaşına boğuldu. Askeri yetkililer, şehit olan evli 2 çocuk babası Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın şehadet haberini Kütahya'nın Meydan Mahallesi Yazar Sokak'ta oturan ve yalnız yaşayan annesi Hava Arlı'ya verdi. Oturduğu 3 katlı apartmandaki evinin balkonuna Türk Bayrağı asılan Hava Arlı, pencereden kapının önündeki askeri yetkililere bakıp gözyaşı döktü.

Şehit Ömer Kadir Arlı'nın Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'ndeki evinde de gözyaşları sel oldu. Askeri yetkililer astsubayın şehit haberini eşi Berna Arlı'ya verdi. Duru (4) ve Ömer (4) adında 2 çocuğu olan anne Berna gözyaşlarına boğuldu. Duru da okul servisinden indikten sonra babasının şehit olduğunu evinin önündeki yakınlarından öğrendi.