Eskişehir semaları akrobasi uçuşlarıyla renklendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde "Dünya Pilotlar Günü" etkinlikleri kapsamında akrobasi uçuşları gerçekleştirildi.
Etkinlik Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün solo akrobasi uçuşuyla başladı.
Daha sonra İngiliz pilot Lee Proudfoot, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış efsanevi avcı uçağı P-51 Mustang ile Türkiye semalarında ilk kez gösteri yaptı. Proudfoot'a Türkiye'nin gözde akrobasi pilotlarından Ali İsmet Öztürk "Mor Menekşe" adlı uçağıyla eşlik etti.
Akrobasi uçuşlarının yanı sıra OCC konferans binasında Semin Öztürk "Kadın ve Havacılık", mühendis Antoniou Constantinos da "Rotax Uçak Motorları" konulu söyleşilere katıldı.
Gösteriler ile söyleşilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir
Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum