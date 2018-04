Eskişehir Valiliği etkinliklerin izne bağladığını açıkladı

Eskişehir Valiliği, ticari faaliyetler dışındaki her türlü etkinliğin 19 Temmuz 2018 gününe kadar izne bağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesinin önemine değinildi. Açıklamada, "Eskişehir genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin zamanında alınabilmesi için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Eskişehir Valiliğinin 19 Ocak 2018 tarih ve 191 sayılı kararı Valilik Makamının 19 Nisan 2018 gün ve 955 sayılı ’olur’ları ile güncellenerek; resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu "İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stand açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği gibi her türlü etkinlik ile ekonomik kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilam, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılması, 19 Temmuz 2018 günü saat 01.00’ a kadar, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizde Valilik, diğer ilçelerimizde kaymakamlıkların iznine bağlanmıştır" denildi.