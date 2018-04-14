Eskişehir Valiliği’nden Volkan Bayar açıklaması

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, içinde öğretim üyeleri ve fakülte sekreterinin de olduğu 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar’ın Emniyet istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddialarına karşı bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 öğretim üyesinin öldürülmesi olayının faili Volkan Bayar’ın Emniyet istihbaratının elemanı ve muhbiri olduğu, bazı üst düzey emniyet yöneticileri ile görüştüğü, eylem öncesinden kurumların haberdar olduğu, olayın Hrant Dink cinayeti ile özdeşleştirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklama şöyle denildi;

"Güvenlik güçlerinin sözde saldırıdan haberdar olmasına rağmen tedbir almadığı iddiası gerçek dışıdır. Böyle bir saldırı ihbarı veya duyumu hiçbir şekilde Emniyet Müdürlüğüne gelmemiş, herhangi bir tedbir talebinde de bulunulmamıştır. Adı geçen şahıs ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat elamanı veya muhbiri olarak çalışmamış ve bu yönde kendisi ile görüşülmemiştir. Emniyete sürekli olarak gelip gittiği ve sık sık iletişime geçtiği iddiası tamamen asılsızdır. Adı geçen şahsın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına 2 kez trafik tescil, 5 kez silah ruhsat işlemleri için geldiği, ayrıca 3 Ekim 2016 tarihinde TEM Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçe vermek istediği, şahsın KOM Şubeye yönlendirildiği, son olarak 31 Ocak 2018 tarihinde Ankara’dan gelen talimat doğrultusunda ifade vermek amacıyla KOM Şubeye geldiği kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu tür haberlerle, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan tüm çalışmaların sanki “Asılsız ihbarlara dayandırılarak yürütüldüğü” algısı ile bilerek veya bilmeyerek terör örgütünün propagandasına alet olunduğu değerlendirilmektedir. Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görülmekte olup, FETÖ terör örgütü ile mücadelede eden güvenlik görevlilerinde ve kamuoyunda olumsuz bir havanın oluşmasına sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir. Asılsız haber ve iftiralarla kurumları ve yöneticileri yıpratmaya yönelik bu tür haberlerle ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır."