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Eskişehir’de 10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun projesi kapsamında "10 Bin Meşe Palamudu" toprakla buluştu.75.Yıl Mahalle Meclisi, Selami Vardar Halk Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen fidan dikme etkinliğine, daha önce tüpleme yönetimi ile meşe palamutlarının filizlenmesini sağlayan birçok okul ve grup katıldı.

Eskişehir’de 10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun projesi kapsamında "10 Bin Meşe Palamudu" toprakla buluştu.
75.Yıl Mahalle Meclisi, Selami Vardar Halk Merkezi ve Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen fidan dikme etkinliğine, daha önce tüpleme yönetimi ile meşe palamutlarının filizlenmesini sağlayan birçok okul ve grup katıldı. Dorlion Arama Kurtarma ekibinin de yer aldığı projede, filizlenen meşe palamutları toprak ile buluşturdu.

Eskişehir’de 10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

Eskişehir’de 10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

Eskişehir’de 10 bin meşe palamudu toprakla buluştu

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