Eskişehir'de 10 bininci uçak yolcusu törenle karşılandı

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'den Eskişehir'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda törenle karşılandı.
Hasan Polatkan Havaalanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda kişi katıldı. Özel havayolu şirketinin bu yılın ocak ayından itibaren Belçika'dan Eskişehir'e yaptığı seferlerin 10 bininci yolcusu Selim Kılıçalp, uçaktan inişinde Vali Özdemir Çakacak, Milletvekili Nabi Avcı ve ETO Başkanı Metin Güler tarafından karanfillerle karşılandı. Karşılamanın, kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Selim Kılıçalp, "ben gurbetçiyim, 30 yıldır yurt dışındayım. Aslen Emirdağlıyım. Gelenlerin yüzde 80'i Eskişehir'e iniyor" dedi.
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum