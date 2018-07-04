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Eskişehir'de AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 2'nci yılında Espark Alışveriş Merkezi'nde izlenime sunulacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açılacak.

Eskişehir Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve AA iş birliğiyle, 15 Temmuz Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi'nde açılacak sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alacak.

Toplam 50 fotoğrafın yer alacağı sergi, saat 14.00'te izlenime sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
AA fotoğraf sergisi Eskişehir

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