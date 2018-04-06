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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı.

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
3 / 6

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
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Eskişehir’de acılı ailelerden tepki

Eskişehir’de acılı ailelerden tepki
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